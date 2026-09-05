ООН гласува за отказ от традиционната карта на света

Общото събрание на ООН гласува резолюция, призоваваща за отказ от традиционната карта на Меркатор в полза на карта, която по-точно изобразява площите на континентите, предимно Африка, съобщава в. "Гардиън".

Резолюцията беше подкрепена от 164 държави, шест се въздържаха. Само Съединените щати гласуваха против, наричайки резолюцията „излишна".

Того беше един от основните поддръжници на резолюцията. Представителят заяви, че резолюцията „признава и потвърждава, че непропорционалните картографски представяния, особено тези, произтичащи от проекцията на Меркатор, са имали дългосрочни образователни, културни, геополитически и социално-икономически последствия, допринасяйки за драматично намаляване на възприемания размер на Африка и други региони на света в глобалното колективно съзнание".

"Гардиън" отбелязва, че резолюцията на ООН не е обвързваща, но приемането ѝ може да повлияе на образователните програми и картите, използвани в ежедневието. Така френският външен министър Жан-Ноел Баро вече обяви, че Париж ще се откаже от картите на Меркатор в полза на „картографски проекции, адаптирани за специфични цели, по-точно отразяващи реални площи и в съответствие с препоръките на картографи и учени".

Проекцията на Меркатор е създадена от фламандския картограф Жерар Меркатор през 1569 г. Първоначално е била предназначена за морска навигация – оттук и нейният дизайн, който запазва ъгъла (азимута) във всяка точка на планетата.

Такива проекции се наричат ​​„конформистки" – и техният общ, неизбежен недостатък е изкривяването на площите на държавите и континентите. В проекцията на Меркатор, например, колкото по-далеч е една територия от екватора, толкова повече се увеличава площта ѝ в сравнение с площта ѝ на Земята. Следователно Гренландия изглежда приблизително сравнима с Африка на класическа карта, въпреки че Африка всъщност е 14 пъти по-голяма.

За по-точно представяне на площите съществуват проекции с „равна площ", които от своя страна силно изкривяват ъглите. Например проекциите на Алберс или Ламберт.

Властите в Того предлагат проекцията на Меркатор да бъде заменена с проекцията на „Еквалентен свят", която е разработена от международна група картографи през 2018 г. и се основава на проекцията на Робинсън. Тази проекция е компромис и не запазва точно нито ъглите, нито площите.

Проекцията на Меркатор (или по-скоро нейното семейство от проекции) все още се използва често, например в училищни учебници и други илюстративни цели, но в реалната практика картографите и геодезистите рядко използват глобални проекции. Вместо това съществуват хиляди различни локални проекции на Земята, обикновено разработени от правителствени агенции, които дават много по-точни резултати.