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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23509471 www.24chasa.bg

Масирана полицейска акция в Германия след серия саботажи срещу електроцентрали

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Масирана полицейска операция бе проведена снощи в германския град Хам. Снимка: Пиксабей

Масирана полицейска операция бе проведена снощи в германския град Хам на фона на няколко поредни случая на саботажни действия срещу електроцентрали в провинция Северен Рейн-Вестфалия, предаде ДПА, цитирана от БТА.

В късните часове на деня към обект, разположен на селски път близо до гориста местност, са били изпратени множество полицейски автомобили. В операцията е участвал и хеликоптер, съобщи кореспондент на агенцията.

По-късно говорител на полицията уточни, че става въпрос за бивш енергиен обект, който от известно време не функционира.

Засега германските власти не съобщават каква е причината за полицейското присъствие на мястото и дали акцията е свързана пряко с предишните случаи на саботаж.

Разследването продължава.

Масирана полицейска операция бе проведена снощи в германския град Хам. Снимка: Пиксабей

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