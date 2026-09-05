Масирана полицейска акция в Германия след серия саботажи срещу електроцентрали

Масирана полицейска операция бе проведена снощи в германския град Хам на фона на няколко поредни случая на саботажни действия срещу електроцентрали в провинция Северен Рейн-Вестфалия, предаде ДПА, цитирана от БТА.
В късните часове на деня към обект, разположен на селски път близо до гориста местност, са били изпратени множество полицейски автомобили. В операцията е участвал и хеликоптер, съобщи кореспондент на агенцията.
По-късно говорител на полицията уточни, че става въпрос за бивш енергиен обект, който от известно време не функционира.
Засега германските власти не съобщават каква е причината за полицейското присъствие на мястото и дали акцията е свързана пряко с предишните случаи на саботаж.
Разследването продължава.