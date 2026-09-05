"Фронтекс" праща патрулни кораби в Ламанша заради мигрантите

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За първи път европейската агенция ще участва в спасителни операции край френския бряг

Европейската агенция за гранична и брегова охрана „Фронтекс" разполага патрулни кораби в Ламанша за първи път, за да подпомага спасяването на мигранти, изпаднали в беда при опит да достигнат Великобритания от Северна Франция, предаде ДПА.

Първият кораб вече действа край френското крайбрежие. Той работи съвместно с френски плавателни съдове и със самолет за въздушно наблюдение, който „Фронтекс" използва в района от 2021 г.

През септември агенцията ще изпрати испански кораб, а през октомври към него ще се присъедини втори. От ноември до януари 2027 г. са планирани и плавателни съдове от Литва, съобщава БТА.

Френските власти запазват пълния контрол върху спасителните операции, в които участват екипите на „Фронтекс". От агенцията подчертават, че задачата им е единствено да оказват подкрепа и не включва прихващане на мигранти в морето.

Опитите за прекосяване на Ламанша с малки и често претоварени надуваеми лодки са ежедневие от години. Великобритания се стреми да ограничи незаконните преминавания и разчита на сътрудничеството с Франция, като Лондон предоставя значителни средства на Париж за засилване на контрола по френското крайбрежие.

Френските власти преследват основно каналджиите, които организират опасните пътувания. Мигрантите обикновено не са спирани, след като вече са навлезли във водите на Ламанша, тъй като това би могло да застраши живота им.

След като бъдат спасени, мигрантите могат да останат във Франция и част от тях правят нови опити да достигнат Великобритания по море.