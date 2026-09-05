САЩ предупреждават за здравна криза в Куба заради спирането на тока и проблемите с водата

Посолството на САЩ в Куба предупреди туристите и жителите на острова за повишен риск от чревни заболявания заради влошаващото се състояние на водната и енергийната инфраструктура, съобщи Ройтерс.

Американската дипломатическа мисия в Хавана съобщава за значително увеличение на случаите на диарийни заболявания в различни части на страната. Според предупреждението проблемите са свързани с нарушеното водоснабдяване, честите прекъсвания на електричеството и затрудненията при съхранението на храните.

Продължителните спирания на тока затрудняват работата на хладилници и климатици, което при високите температури през лятото създава допълнителни санитарни рискове. Посолството препоръчва особено внимание към нетрайните храни, които може да са били съхранявани при неподходящи температури, както и да не се консумират продукти, престояли продължително на стайна температура.

В последните случаи са установени причинители като E. coli, норовирус, шигела и други патогени, свързани със заболявания на стомашно-чревния тракт.

Здравното предупреждение идва на фона на засиления натиск на администрацията на президента Доналд Тръмп върху кубинското правителство. През последните месеци Вашингтон затегна мерките, насочени към ограничаване на доставките на гориво за острова. Това е допринесло за задълбочаването на недостига на гориво и проблемите с електроснабдяването.

Междувременно експерти, назначени от ООН, изразиха сериозна загриженост за хуманитарните последици от американските мерки. През август те предупредиха за нарастващ риск от разпространение на заболявания в Куба на фона на затегнатите санкции. Според експертите хуманитарните последици вече се превръщат в сериозна криза, засягаща правото на здраве, живот, храна и развитие.

Вашингтон от своя страна защитава санкционната си политика като инструмент за оказване на натиск върху управляващите в Хавана. Администрацията на Тръмп заявява, че мерките са необходими за постигане на промяна в управлението на острова, а американският президент определи Куба като заплаха за националната сигурност на САЩ, предава БТА.

На самия остров жители от различни части на страната от месеци съобщават за заболявания, придружени от диария, висока температура и болки в тялото. Продължителните прекъсвания на електрозахранването допълнително усложняват ситуацията, особено през горещите летни месеци.

Проблемите с електричеството се отразяват и на съхранението на хранителни продукти. При липса на надеждно охлаждане месо, морски дарове, яйца, млечни продукти и други нетрайни храни могат да се развалят по-бързо.

В предупреждението си посолството на САЩ препоръчва на туристите и жителите на Куба да бъдат особено внимателни с храните, които може да са били съхранявани при неподходящи условия, и да избягват продукти, престояли продължително на стайна температура.