Застреляха мъж, който се катерил с нож по Бруклинския мост (Видео)

Полицията в Ню Йорк застреля мъж, въоръжен с нож, който се покатерил по въжетата на Бруклинския мост и отказал да изпълни многократните разпореждания да хвърли оръжието. Инцидентът е станал рано в петък сутринта, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Сигналът до 911 е подаден около 3:30 ч. местно време. В него се съобщавало за мъж, който се движи по конструкцията на моста и изглежда, че може да се опитва да скочи от него. Пристигналите на място служители на специализираното звено за спешни ситуации го видели по кабелите на съоръжението и започнали да го убеждават да слезе.

Мъжът държал нож и заявил на полицаите, че иска да умре и иска те да го убият. Освен това казал, че има бомба.

Полицаите се качили при него, като използвали предпазни колани и въжета, за да се обезопасят към конструкцията на моста. В продължение на близо час те разговаряли с мъжа, опитвали се да го успокоят и многократно го призовавали да хвърли ножа и да слезе на безопасно място.

В един момент обаче мъжът започнал бързо да се спуска по кабела към полицаите. Те се опитали да се отдалечат, но били обезопасени към моста и не можели да се движат толкова бързо, колкото се приближавал той.

Когато мъжът се намирал на около 90 сантиметра от един от служителите, той вдигнал ръката си с ножа и го насочил към полицая. Тогава друг служител, който се намирал на пътното платно на моста, произвел един изстрел и го улучил.

Полицаите свалили мъжа от кабелите и веднага започнали да му оказват медицинска помощ. Той бил откаран в болница „Белвю", където по-късно починал.

Целият инцидент е заснет от бодикамерите на полицаите. По случая е започнало разследване, каквото се провежда стандартно при стрелба с огнестрелно оръжие от служител на нюйоркската полиция.

На мястото са открити нож и фенерче. Засега няма потвърждение, че мъжът действително е носел взривно устройство. Властите продължават да проверяват твърдението му за бомба.

Самоличността на загиналия официално не е съобщена. Според информация, позоваваща се на източници от правоохранителните органи, мъжът е бил идентифициран като Chaun Bottom, но това име все още не е потвърдено от полицията.

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани съобщи, че полицаите са се опитали да деескалират ситуацията в продължение на около час и са призовавали мъжа да не скача от моста.

„Мъжът е държал нож и е заплашил полицаите. Впоследствие е тръгнал към тях и се е доближил на опасно близко разстояние. Тогава един от служителите е произвел изстрел и го е улучил", посочи Мамдани.

Заради стрелбата и последвалото разследване движението по Бруклинския мост беше блокирано за часове, което предизвика сериозни задръствания в района. По-късно мостът беше отворен отново.

Бруклинският мост е открит през 1883 г. и свързва Манхатън с Бруклин. Кулите му се издигат на 84 метра над водата, но не е ясно на каква височина са се намирали мъжът и полицаите по време на инцидента.

Случаят е вторият за по-малко от седмица, при който нюйоркски полицаи застрелват човек, въоръжен с нож. В понеделник жена нападна на случаен принцип двама души на „Таймс Скуеър", като единият от тях почина. Полицаите я застреляха, след като тя отказала да хвърли ножовете и тръгнала към тях.