Сидни пламна от жега, властите забраниха паленето на огън на открито

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сидни е в плен на необичайни за сезона пролетни жеги, които повишиха рязко опасността от горски пожари и принудиха властите да забранят паленето на огън на открито, предаде Ройтерс.

Температурите в най-големия австралийски град се очаква да достигнат 33 градуса - близо 13 градуса над обичайните за периода стойности. Сидни, столицата на щата Нов Южен Уелс, е дом на около 5,6 милиона души.

Още преди обед жегата вече бе необичайна. В 11:30 ч. на летището в Сидни са измерени 28,6 градуса - около 7 градуса над средните температури за септември.

Комбинацията от сухо и необичайно топло време със свежи до силни северозападни ветрове създава сериозен риск от бързо разпространение на пожари, съобщава БТА.

„Свежи до силни и поривисти северозападни ветрове, развиващи се през сутринта, съчетани със сухите и необичайно топли условия, ще доведат до повишена опасност от пожари в района на Голям Сидни днес", предупреди метеоролог.

Заради опасните условия противопожарните власти в Нов Южен Уелс наложиха пълна забрана за палене на огън на открито. Опасността от пожари е определена като „изключително висока" – предпоследната степен в местната система за оценка на риска.

Необичайното време идва в началото на пролетта в Южното полукълбо – сезонът в Австралия, който продължава от септември до ноември. Метеоролозите очакват тази година влиянието на климатичните явления в Тихия океан да бъде особено силно, което допринася за по-сухи и горещи условия в някои части на страната.

Австралия е сред държавите, които са най-силно изложени на риск от горски пожари. Климатичните промени допълнително увеличават честотата и интензивността на периодите с екстремни горещини и пожароопасно време.

Само през януари хиляди пожарникари се бориха с огнени стихии в Югоизточна Австралия. Пожарите унищожиха домове, оставиха хиляди домакинства без електричество и изпепелиха огромни площи с горска растителност.

С население от около 27 милиона души Австралия всяка година се изправя пред сериозна опасност от горски пожари, особено през горещите и сухи периоди.