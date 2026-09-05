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Нигер обвини Франция, че стои зад атаката срещу военна база

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Нигер обвини Франция, че стои зад нападението срещу стратегическа военновъздушна база в столицата Ниамей. СНИМКА: Пиксабей

Нигер обвини Франция, че стои зад нападението срещу стратегическа военновъздушна база в столицата Ниамей, извършено миналата седмица от разбунтували се войници, предаде Ройтерс.

В изявление, прочетено по държавната телевизия, правителството заяви, че зад атаката стои „огромна мрежа от съучастници", която според властите е била „дирижирана от Париж".

„По отношение на това посегателство беше събран внушителен обем доказателства и Нигер си запазва правото да отнесе въпроса до международните съдилища", се казва в правителствената позиция, съобщава БТА.

На 29 август метежни войници атакуваха летището и президентството в Ниамей, поставяйки под нов натиск управлението на военния лидер Абдурахман Тиани, който завзе властта с преврат през 2023 г.

В столицата се чуха взривове и стрелба и в района на военновъздушна база. На следващия ден армията успя да си върне контрола над съоръжението с помощта на руски паравоенни сили.

Атаката разкри задълбочаващото се напрежение в нигерската армия, която през последните години претърпя тежки загуби в сраженията с джихадистки групировки, действащи в страната.

Това не е първият път, когато властите в Ниамей обвиняват Франция и други западноафрикански държави, че стоят зад опити за дестабилизиране на режима. При предишни размирици тази година Тиани отправи подобни обвинения, но не представи публично доказателства в тяхна подкрепа, отбелязва Ройтерс.

Нигер обвини Франция, че стои зад нападението срещу стратегическа военновъздушна база в столицата Ниамей. СНИМКА: Пиксабей

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