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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23509789 www.24chasa.bg

Тръмп: Путин не иска да напада НАТО

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Американският президент Доналд Тръмп Снимка: Снимка: Архив

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново заяви, че не вярва руският му колега Владимир Путин да има намерение да напада държави от НАТО, въпреки обвиненията на Германия, че Москва стои зад опит за атака с дронове срещу нейно летище, предаде Франс прес.

„Разговарям с него. Познавам го много добре. Путин не иска да напада територията на НАТО", заяви Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет в отговор на въпрос на кореспондент на АФП.

Американският президент коментира и предстоящата визита на китайския лидер Си Цзинпин във Вашингтон на 24 септември.

Тръмп съобщи, че ще бъде домакин на китайския президент на държавна вечеря в Белия дом, предава БТА.

„Ще имаме държавна вечеря и заедно с Китай ще направим страхотни неща", заяви републиканецът.

Предстоящата среща се очаква да бъде важна за отношенията между двете най-големи икономики в света, на фона на продължаващите търговски и геополитически спорове между Вашингтон и Пекин.

Американският президент Доналд Тръмп

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