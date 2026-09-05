Взрив във военна казарма край Ла Пас, двама загинали, над 50 ранени

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Най-малко двама души загинаха, а над 50 бяха ранени при мощна експлозия във военна казарма на около 30 км от боливийската столица Ла Пас, съобщи министърът на отбраната Ернесто Жустиниано, цитиран от Ройтерс.

14 души остават в неизвестност, съобщиха от военното министерство.

Взривът е станал в зона, използвана за съхранение на пиротехнически материали. Засега не е ясно какво е причинило експлозията, предава БТА.

14 от ранените са транспортирани до болници в Ла Пас, съобщиха местните здравни власти. По данни на полицията повечето от пострадалите са получили наранявания от счупени прозорци вследствие на взривната вълна.

На мястото продължават спасителните операции и проверките за изчезнали хора.

Пожарникарите предупредиха, че в района все още има източник на топлина, който създава опасност от последващи експлозии. Жителите са призовани да стоят на най-малко 150 метра от казармата.

Причините за инцидента се изясняват.