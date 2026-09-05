САЩ порази ирански петролен танкер с четири ракети край остров Харк

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През него преминават приблизително 90-95% от износа на суров петрол на страната

Ирански петролен танкер край остров Харк е бил поразен от американски ракети в събота, съобщиха ирански медии. Според едно от изданията корабът е бил ударен четири пъти и се евакуира.

Иранската Студентска информационна агенция съобщи, че американска ракета е поразила това, което тя определя като „малък плавателен съд" край остров Харк, като уточни, че няма данни за жертви. По-късно иранската медия „Хабар Фури" допълни, че танкерът е бил ударен от четири американски ракети и се извършва евакуация.

Междувременно беше съобщено и за взривове с неизяснен произход, които са били чути тази сутрин край иранския остров.

Свързаната с иранските власти медия „Нурнюз" съобщи за непотвърдени твърдения от местни източници, че ракета, изстреляна от американските сили, е поразила ирански танкер в района на острова, предава БТА.

Кореспондент на полуофициалната агенция „Фарс", който се намира на място, заяви, че взривът се е чул откъм морето. По думите му обаче след експлозията не се е издигнал дим.

Засега няма официална информация от иранските власти за причината за взривовете, както и за евентуални щети или пострадали.

Остров Харк е ключова част от инфраструктурата на Иран за износ на петрол, като през него преминават приблизително 90-95% от износа на суров петрол на страната, пише turkiyetoday.

Американският президент Доналд Тръмп по-рано е заплашвал да поеме контрола над острова. Регионалното напрежение се засили, след като на 28 февруари започнаха американски и израелски атаки срещу Иран. Техеран отговори с ракетни и дронови удари срещу Израел и американски интереси в региона.

Боевете се възобновиха миналата неделя с нови американски атаки срещу Иран, след като конфликтът навлезе в шестия си месец. Това доведе до нови ирански ответни удари срещу американски цели в Близкия изток.

В четвъртък Иран заяви, че въоръжените му сили са нанесли удари по американски военни бази в Кувейт и Обединените арабски емирства, като същевременно обещаха да отмъстят за смъртта на цивилни при сватба, за която Техеран обвини Вашингтон.

Вашингтон и Техеран подписаха на 18 юни меморандум за разбирателство относно свободата на корабоплаването през Ормузкия проток, но прилагането му е блокирано заради разногласия по въпросите на сигурността във водния път.

Двете страни продължават борбата за контрол над стратегическия проток, като Иран блокира корабоплаването, а Вашингтон поддържа контраблокада на иранските пристанища.