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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23510116 www.24chasa.bg

КМГ: Дин Сюесян взе участие в пленарното заседание на 11-ия Източен икономически форум

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

На 3 септември Дин Сюесян, член на Постоянния комитет на Политбюро на ЦК на ККП и заместник министър-председател на Държавния съвет, взе участие в пленарното заседание на 11-ия Източен икономически форум във Владивосток, Русия, и произнесе реч.

Дин Сюесян заяви, че китайският председател Си Дзинпин два пъти е присъствал на Източния икономически форум по покана на президента Владимир Путин и е произнасял важни речи, в които систематично е изложил позицията на Китай относно регионалното сътрудничество в Североизточна Азия. Тези идеи са намерили широк отзвук в международната общност. Под стратегическото ръководство на държавните глави на двете страни сътрудничеството между Китай и Русия постигна значителни резултати в региони като Североизточен Китай и Далечния изток.

Дин Сюесян посочи, че председателят Си Дзинпин и президентът Владимир Путин са се срещали многократно през тази година, като по този начин са дали стратегически насоки за задълбочаването на всеобхватното стратегическо партньорство за координация между Китай и Русия в новата ера и за развитието на всестранното двустранно сътрудничество. Китай е готов заедно с Русия да приложи цялостно постигнатите от държавните глави на двете страни важни общи виждания и да насърчи регионалното сътрудничество да се развива все по-силно.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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