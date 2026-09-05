Содик Сафоев пред КМГ: Основната цел на ШОС е да насърчава международното сътрудничество

На 1 септември приключи срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) за 2026 г. Заместник-председателят на Сената на Върховното събрание на Узбекистан Содик Сафоев даде ексклузивно интервю за КМГ.

Като участник в изграждането и развитието на ШОС той заяви, че организацията „не е групировка, насочена срещу други държави или международни организации. Нейната цел е да насърчава международното сътрудничество, да обединява усилията на различните страни и съвместно да се справя с различните предизвикателства пред света днес."

Сафоев посочи, че днес в някои други региони на света се наблюдават разделение, санкции и нови конфликти, а недоверието между държавите се задълбочава. В същото време Китай и Узбекистан поддържат свързаност със съседните региони. „Инициативата за съвместно изграждане на „Един пояс, един път", предложена от Китай, е именно това, от което се нуждаем днес. Тя насърчава свързаността – не става дума само за изграждане на пътища и мостове, които да свързват държавите, а и за свързване на хората и държавите помежду им."

„Затова високо оценяваме започнатия от председателя Си Дзинпин диалог между Китай и Централна Азия. Смятам, че и Узбекистан, и Китай ще извлекат полза от него. Според мен това показва на целия свят, че държавите могат напълно да си сътрудничат, да обединяват усилията си и да гарантират, че бъдещите поколения ще живеят в свят, по-добър от днешния", каза той.

В Узбекистан беше открита и официално представена „Книжарница с произведения на генералния секретар Си Дзинпин". По този повод Сафоев заяви: „Произведенията на председателя Си Дзинпин предлагат на лидерите на държавите по света нови идеи и нов начин на мислене."

Говорейки за концепцията за общност на споделена съдба, той коментира: „Това, което Китай предлага, не е еднообразие на културите, нито да се заличат отличителните черти на отделните култури. Става дума за изграждането на ново чувство за принадлежност към една общност въз основа на споделени ценности и принципи."