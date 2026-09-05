КМГ: Набраните средства чрез IPO в Хонконг са нараснали със 153% за осем месеца

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Хонконгската борса съобщи, че средствата, набрани чрез първични публични предлагания (IPO) през първите осем месеца на 2026 г. достигат 342,4 млрд. хонконгски долара (около 43,67 млрд. щатски долара). Това е ръст от 153% спрямо същия период на миналата година.

За периода са регистрирани 106 нови компании, с 80% повече на годишна база. Среднодневният оборот е 282,5 млрд. хонконгски долара, или с 14% повече спрямо същия период на 2025 г.

Към края на август на Хонконгската борса са листнати общо 2761 компании, а общата им пазарна капитализация достига около 47,2 трлн. хонконгски долара.