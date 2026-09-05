КМГ: Набраните средства чрез IPO в Хонконг са нараснали със 153% за осем месеца

Хонконгската борса съобщи, че средствата, набрани чрез първични публични предлагания (IPO) през първите осем месеца на 2026 г. достигат 342,4 млрд. хонконгски долара (около 43,67 млрд. щатски долара). Това е ръст от 153% спрямо същия период на миналата година.
За периода са регистрирани 106 нови компании, с 80% повече на годишна база. Среднодневният оборот е 282,5 млрд. хонконгски долара, или с 14% повече спрямо същия период на 2025 г.
Към края на август на Хонконгската борса са листнати общо 2761 компании, а общата им пазарна капитализация достига около 47,2 трлн. хонконгски долара.