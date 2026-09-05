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Примирие край Запорожката АЕЦ заради опасност от спиране на охлаждането

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Запорожката АЕЦ Снимка: КМГ

Локално примирие в района на Запорожката АЕЦ в Украйна влезе в сила, за да позволи ремонт на външното електрозахранване на централата. Споразумението е постигнато с посредничеството на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), съобщи самата агенция, цитирана от Ройтерс.

Контролираната от руските сили атомна централа е без външно електрозахранване от 20 август. В момента тя разчита на аварийни дизелови генератори, които осигуряват необходимата енергия за охлаждането на системите за безопасност, предава БТА.

Запасите от дизелово гориво обаче намаляват. Според МААЕ генераторите могат да спрат да работят в рамките на дни, ако не бъдат доставени нови количества гориво или не бъде възстановено външното електрозахранване.

Украински техници се очаква да започнат ремонта на повредената електропреносна линия по-късно днес. Преди това в района трябва да бъде извършено разминиране, съобщиха от агенцията.

МААЕ предупреди, че ситуацията около електрозахранването на централата остава изключително чувствителна за ядрената безопасност.

Запорожката АЕЦ е най-голямата атомна електроцентрала в Европа. Тя е под руски контрол от началото на войната, а шестте ѝ реактора са спрени, но все още се нуждаят от постоянно охлаждане.

Запорожката АЕЦ Снимка: КМГ

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