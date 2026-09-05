КМГ: Макао и Малайзия разширяват практическото сътрудничество в редица области

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Макао и Малайзия ще задълбочат практическото си сътрудничество в икономиката, търговията, туризма, цифровата икономика, традиционната китайска медицина, зелената енергия и трансграничната електронна търговия. Главният управител на Специалния административен район Макао Сам Хоу Фай заяви това на прием в Куала Лумпур.

Двете страни подписаха споразумения за търговия и инвестиции, туризъм, култура, висше образование, халал сертификация и обучение на специалисти по традиционна китайска медицина.

На проведен семинар за икономическо, търговско и туристическо инвестиционно сътрудничество между Макао и Малайзия бяха подписани 54 проекта за сътрудничество. Двете страни планират и по-тясно съгласуване на своите планове за развитие.