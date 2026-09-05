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Вързаха с тиксо пътник за седалката в самолет, хапел другите (Видео)

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СНИМКА: X/@Complex

Пътник е бил обездвижен с гъвкави белезници и залепен с тиксо за седалката, след като самолетът му е бил отклонен за аварийно кацане в Балтимор в четвъртък вечерта. Снимки и видеозаписи от други пътници показват случилото се.

Ричард Оленик и Хуан Мехия пътували спокойно, когато мъж, седящ два реда зад тях в първа класа, започнал да се държи агресивно, разказва Оленик, пише CNN. 

Самолетът на „Американ еърлайнс" по полет 618 пътувал от международното летище „Далас Форт Уърт" към Нюарк, когато екипажът подал сигнал за инцидент с пътник, съобщи Федералната авиационна администрация (FAA) на САЩ в изявление.

Стюард се опитал да овладее ситуацията, но мъжът станал още по-агресивен, започнал да удря пътника до себе си, а след това ударил и жена, която се опитала да се намеси, разказва Оленик.

Стюардеса дала на трима души пластмасова свинска опашка, с която те вързали китките на мъжа. Той обаче продължил да се съпротивлява и крещял: „Махнете се от мен!". Буйстващият мъж ухапал единият от тях, на име Мехия и направил опит да ухапе и другия Оленик. Тогава стюардеса подала и тиксо, за да го обездвижат. 

СНИМКА: X/@Complex

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