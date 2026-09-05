Китай изгражда международна спътникова система за изследване на пространството между Земята и Луната

Китай стартира международна научна програма за изграждане на спътникова система за наблюдение на пространството между Земята и Луната.

Програмата Cislunar CubeSat Constellation (C3) ще бъде отворена за учени и научни институции от цял свят. В рамките ѝ ще бъдат изведени 30 CubeSat спътника, всеки с тегло до 30 кг, предназначени за наблюдение на космическата среда и откриване на гама-лъчеви избухвания. Всички спътници трябва да бъдат изстреляни и разположени до 2030 г.

Синхронизираните наблюдения от различни точки ще позволят проследяване на космическото време и позициониране на гама-лъчеви избухвания с точност под една дъгова секунда. Системата ще осигури непрекъснато наблюдение на региона, който се простира до около 2 млн. км от Земята.