Сара Дутерте внесе гаранция след заповед за ареста ѝ

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Вицепрезидентката на Филипините Сара Дутерте внесе гаранция, след като съд издаде заповед за ареста ѝ по три обвинения за сериозни заплахи срещу президента Фердинанд Маркос-младши, първата дама и бившия председател на Камарата на представителите, предаде Ройтерс.

Съдът е преценил, че има достатъчно основания Дутерте да бъде съдена по трите обвинения. Определена е гаранция от 120 000 филипински песо – около 1900 долара – за всяко от тях.

Решението допълнително усложнява положението на вицепрезидентката, срещу която предстои и процедура по импийчмънт в Сената. Ако бъде отстранена от поста, това може да блокира евентуалната ѝ кандидатура за президентските избори през 2028 г.

Пред съда Дутерте, облечена в черно и заобиколена от десетки полицаи, заяви, че не се чувства в безопасност и обвини властите в политически тормоз.

„Ако внеса гаранция, тормозът няма да спре. Ако не внеса гаранция, ще ме отведат в полицията. Нямам доверие нито на полицията, нито на съдилищата. Изобщо не се чувствам в безопасност", заяви тя.

Вицепрезидентката дори попита кой ще понесе отговорност, „ако умра тази нощ". Според нея в такъв случай полицията просто би определила смъртта ѝ като инцидент.

Делото е свързано с онлайн пресконференция от ноември 2024 г., по време на която Дутерте заяви, че е разговаряла с наемен убиец и му е наредила да убие президента Маркос, съпругата му Лиса Аранета Маркос и братовчед му Мартин Ромуалдес, ако самата тя бъде убита.

По-късно тя отрече думите ѝ да са представлявали реална заплаха.

Същите изказвания са сред основанията за започналата процедура по импийчмънт. Дутерте е обвинявана и в злоупотреба с публични средства – както като вицепрезидент, така и в периода, когато е била министър на образованието. Тя отхвърля всички обвинения.

Случаят е пореден епизод от ожесточения конфликт между две от най-влиятелните политически фамилии във Филипините – Маркос и Дутерте.

Фердинанд Маркос-младши и Сара Дутерте се явиха като съюзници на изборите през 2022 г. и спечелиха убедително. Отношенията между тях обаче се влошиха сериозно през 2024 г.

И двете фамилии имат дълбоки политически корени – бащите на Маркос и Дутерте също са били президенти на Филипините. Сегашният конфликт между техните наследници се превърна в един от най-сериозните политически сблъсъци в страната.