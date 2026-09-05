Всяка пета германска компания е засегната от хибридни атаки

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Всяка пета компания в Германия вече усеща последиците от хибридни заплахи от чужбина - от кибератаки и шпионаж до дезинформация и саботаж. Това показва проучване на Германския икономически институт, представено от ДПА.

В изследването са участвали 1041 компании. Особено силно засегнати са големите фирми с над 250 служители.

Компаниите съобщават, че заплахите са ги принудили да затегнат мерките за сигурност на обектите си или са нарушили нормалната им работа.

Най-сериозни рискове от хибридни атаки виждат фирмите от информационния и комуникационния сектор. След тях се нареждат компаниите, работещи в областта на електроснабдяването, канализацията и управлението на отпадъците, предава БТА.

Хибридните атаки представляват комбинация от различни средства за натиск – военни, икономически, разузнавателни и пропагандни. Сред тях са кибератаки, саботаж, шпионаж и кампании за дезинформация, включително с цел влияние върху общественото мнение преди избори.

Според Германския икономически институт страната трябва значително да подобри подготовката си за подобни заплахи.

Много компании вече са увеличили инвестициите си в ИТ сигурност и цифрова инфраструктура. Значително по-малко са обаче тези, които са подсигурили енергийните си доставки или са разработили планове за действие при аварии и прекъсвания на критична инфраструктура.

„Липсата на подготовка има дестабилизиращ ефект върху функционирането на икономиката и обществото", предупреждава институтът.