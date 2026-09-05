Открадната от нацистите картина, открита в Аржентина, ще бъде върната на наследницата й

Аржентински съд постанови да бъде върната картина, открадната от нацистите по време на Втората световна война и открита миналата година в Аржентина. Произведението ще бъде предадено на наследницата на неговия еврейски собственик, съобщи ДПА.

Споразумението е постигнато пред федерален съд в Мар дел Плата. Патрисия Кадгиен, дъщеря на бившия нацистки служител Фридрих Густав Кадгиен, и съпругът ѝ Хуан Карлос Кортергосо са се отказали от претенциите си към картината. В замяна двамата избягват наказателен процес и ще бъдат под съдебен надзор в продължение на две години.

„Портрет на дама" е открит в дома на Кадгиен и Кортергосо в Мар дел Плата. Произведението е предадено на съдебните власти преди около година и оттогава се намира под тяхна охрана.

Картината е била част от колекцията на холандския галерист Жак Гудстикер. След нацистката окупация на Нидерландия през 1940 г. неговата колекция е разграбена. Самият Гудстикер умира същата година, докато се опитва да напусне страната.

Единствената оцеляла наследница на галериста е Марей фон Захер, на която картината ще бъде върната. По нейно желание произведението първоначално ще бъде изложено временно пред публика в Аржентина, след което ще бъде върнато в Нидерландия.

Картината е открита в началото на септември 2025 г. след публикация на обява за продажба на имот, свързан с Кадгиен. При последвалите обиски произведението не е намерено веднага, като властите са иззели и други картини, чийто произход е бил подложен на проверка.

Първоначално „Портрет на дама" е приписван на италианския художник Джузепе Гисланди. Експерти от Националната академия за изящни изкуства на Аржентина обаче са установили в рамките на съдебното дело, че автор на произведението е друг италиански художник – Джакомо Антонио Мелхиоре Черути (1698–1767), известен като Ил Питокето, пише БТА.

Експертизата е потвърдила както автентичността на картината, така и връзката ѝ с колекцията на Жак Гудстикер.