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10 дни след наводненията спасиха живи двама души в Непал

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Бедствието в Непал Снимка: КМГ

Двама души бяха открити живи в Непал 10 дни след опустошителните наводнения, отнели живота на най-малко 1300 души. Сред спасените са китайски гражданин, блокиран в тунел на водноелектрическа централа, и жена, открита в къща в град Нувакот, предаде Асошиейтед прес.

Китайският гражданин е третият работник, изваден жив от хидроенергийния комплекс „Тришули". Непалската армия съобщи, че той е бил открит в 225-метров тунел. След спасяването мъжът е евакуиран с хеликоптер, а по време на полета е бил прегледан от военен медик, предава БТА.

Само ден по-рано спасителите са извадили живи от друг тунел двама непалски работници от ВЕЦ „Тришули 3А".

Мащабът на трагедията обаче остава огромен. Около 900 работници от 12 хидроенергийни проекта в Непал са в неизвестност. По данни на властите около 500 от тях вероятно са блокирани в тунели.

Спасителните екипи са открили жива и жена, която е била затрупана в къща в Нувакот. Тя е транспортирана с хеликоптер до столицата Катманду.

Наводненията, които връхлетяха страната на 26 август, са сред най-тежките природни бедствия в Непал през последните години. По данни на агенцията за управление при бедствия загиналите са най-малко 1300, а над 5000 души все още са в неизвестност.

Според предварителните данни бедствието вероятно е било предизвикано от срутване на ледник, което е довело до внезапно покачване на водите и мощни наводнения.

Спасителните операции продължават, като екипите се опитват да достигнат до хора, които може да са останали блокирани под отломки и в тунелите на засегнатите хидроенергийни обекти.

Бедствието в Непал Снимка: КМГ

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