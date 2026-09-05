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Пожар бушува в албанския град Химара, евакуираха 10 семейства

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Горски пожар Снимката е илюстративна

Горски пожар, избухнал през нощта край южния албански град Химара, се разпространи бързо и достигна опасно близо до жилищни райони. Наложи се евакуацията на 10 семейства, съобщава агенция АТА, цитирана от БТА.

В гасенето се включиха 171 пожарникари с 10 специализирани автомобила, 55 военнослужещи и два хеликоптера на албанските военновъздушни сили.

Според местни медии огънят е унищожил шест къщи, три от които са били обитавани. Няма данни за загинали или пострадали хора.

Кметът на Химара Вангиел Таво призова жителите и служителите в близките бизнес сгради незабавно да напуснат района, след като пламъците се приближиха до населените части на града.

Тази сутрин кметът съобщи, че ситуацията е овладяна и пламъците вече не застрашават жилищните райони.

„Нощта и вятърът бяха срещу нас, но призори хеликоптери подкрепиха наземните операции и разпръснаха вода върху все още тлеещите пламъци", заяви Таво.

По думите му спасителните и противопожарните екипи продължават да работят на терен, като следят за нови огнища и оценяват нанесените щети.

„За щастие няма жертви или пострадали хора", допълни кметът.

Горски пожар Снимката е илюстративна

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