Пентагонът пусна и изтри заповедта да се правят тестове за тестостерон на военни над 30 г.

В изтритите документи пишеше и че жените военнослужещи трябва да бъдат питани за симптоми като умора и нарушения в менструалния цикъл

Новите указания на Пентагона, предвиждащи задължително изследване за дефицит на тестостерон при военнослужещи мъже на 30 и повече години, бяха „временно изтрити" от сайта на Министерството на отбраната на САЩ малко след публикуването им по-рано тази седмица, съобщи американски представител.

Указанията бяха изготвени след обявление на министъра на отбраната Пийт Хегсет от средата на юли, че изследването на нивата на тестостерон ще стане част от ежегодните медицински прегледи на военнослужещите мъже на 30 и повече години, както на активна служба, така и в резерва.

Хегсет заяви, че ако лекарите препоръчат заместителна терапия с тестостерон, решението дали да се подложи на лечение ще бъде на самия военнослужещ, пише ABC News.

Идеята предизвика критики от страна на медицински експерти, които поставиха под въпрос необходимостта от масов скрининг и последващо лечение.

В сряда Пентагонът публикува съобщение от главния си говорител Шон Парнел, според което директорът на Агенцията за военно здраве (DHA) е издал цялостни клинични указания до видовете въоръжени сили и медицинските специалисти. Целта е да бъдат въведени „единни процедури за скрининг и лечение" при терапия с тестостерон във военната здравна система.

Към съобщението бяха добавени линкове към три документа на сайта на DHA, съдържащи конкретни медицински препоръки. До следващия ден обаче документите бяха премахнати.

„Клиничните указания за оптимизиране на здравето и физическата работоспособност", публикувани на 2 септември 2026 г., са „временно оттеглени, за да бъдат актуализирани", заяви американският представител.

„Временните указания за скрининг за дефицит на тестостерон при военнослужещи на активна служба и от резерва остават в сила. Окончателните клинични указания ще бъдат публикувани скоро", допълни той.

Документите съдържаха не само конкретни препоръки за изследване на мъжете. В тях се посочваше и че жените военнослужещи трябва да бъдат питани за симптоми като умора и нарушения в менструалния цикъл, които могат да са свързани с хормонални нарушения.

Пентагонът не посочи друга причина за оттеглянето на документите. В петък обаче високопоставен съветник на Хегсет ги определи като „проект", който е бил публикуван „по погрешка".

„Това, което беше публикувано по-рано тази седмица, беше проект. То не беше одобрено за публикуване", заяви Тим Парлаторе, старши съветник на Хегсет и негов бивш личен адвокат.

„Някой го е публикувал по невнимание. Затова трябваше да го оттеглим, тъй като се нуждаем от много повече мнения, за да сме сигурни, че информацията отразява актуалните научни и медицински данни и препоръки, а не остарели протоколи", каза Парлаторе.

Засега не е ясно кога DHA ще публикува новите клинични указания за скрининга за дефицит на тестостерон при военнослужещите мъже.

Ниските нива на тестостерон са проблем, който се наблюдава във военните среди, особено сред военнослужещите от специалните части. Високият стрес, екстремните физически натоварвания и недостатъчният прием на калории могат да понижат нивата на тестостерон, макар че изследванията по въпроса все още продължават.

Само малък процент от мъжете страдат от медицинското състояние, известно като тестостеронов дефицит. Някои лекари обаче предупреждават, че широката популярност на термина „low-T" в интернет създава погрешното впечатление, че проблемът е значително по-разпространен, отколкото е в действителност.