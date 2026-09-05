Правителството на Мелони стана най-дълго управлявалото в историята на Италия

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Италианската премиерка Джорджа Мелони отпразнува факта, че нейното правителство е най-дълго управлявалото в републиканската история на страната, като заяви, че политическата стабилност е променила позициите на Италия в Европа, съобщава turkiyetoday.

Мелони говори на митинг, организиран от нейната партия „Италиански братя" в Бари, след като дясната коалиция, която ръководи, достигна 1413 дни начело на страната. Така тя постави рекорд за най-дълго просъществувалото правителство, откакто Италия става република през 1946 г.,

„Стабилността е първата голяма реформа. Италия вече не е постоянно променящият се сбор от проблеми на Европа", заяви Мелони. Тя припомни, че честата смяна на правителства в миналото е карала международните партньори да се питат колко дълго ще остане на власт поредният италиански кабинет.

„Ние бяхме тези, които постоянно сменяха правителства, а на международни конференции колегите ни питаха: „Колко ще издържи това правителство?". Когато към теб се отнасят по този начин, не можеш да преговаряш и да защитаваш собствените си интереси", каза тя.

Мелони дойде на власт след предсрочните парламентарни избори през есента на 2022 г. По думите й днес тя се радва на по-голяма подкрепа, отколкото в началото на мандата си.

Първата жена министър-председател на Италия заяви още, че е преминала през трудни моменти по време на управлението си, но никога не е „се отказвала".

Мелони заяви, че правителството й е било определяно като „екстремистко" от някои среди в Европейския съюз заради създадените в Албания центрове за връщане на нелегални мигранти. По думите й вече пет страни от ЕС следват италианския подход и са започнали разговори с африкански държави като Руанда.

Тя заяви още, че правителството й иска да увеличи добива на петрол от италианските териториални води и да намали зависимостта от вносна енергия.

„Няма смисъл да ходим да купуваме петрол от Катар, когато имаме петрол в Базиликата", каза тя.

„Защитихме страната максимално от ръста на цените на енергията, но сега искаме колкото се може повече от необходимата на Италия енергия да бъде произвеждана в самата Италия", каза Мелони.

Премиерката посочи също, че правителството й е нарушило десетилетно табу, като е възстановило пътя към развитието на ядрената енергетика след 40 години. Лидерката на опозиционната Демократическа партия Ели Шлайн разкритикува честването на Мелони и заяви, че италианците нямат причина да празнуват.

„Страната иска ние да управляваме след четири пропилени години", каза Шлайн.