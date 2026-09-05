Германия и Европа пресъхват, водният дефицит се задълбочава

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Водният дефицит в Германия и Европа се е задълбочил през последните месеци, показват съвместни изследвания на учени от Потсдам, НАСА и Германския аерокосмически център, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Опасенията на учените са, че водните запаси може да не се възстановят до края на годината дори при по-обилни от обичайното есенни валежи.

„Водните запаси няма да се възстановят до края на годината дори ако през есента паднат повече валежи от обичайното", предупреди говорител на Центъра за геонауки „Хелмхолц" в Потсдам.

Ситуацията вероятно е още по-сериозна, тъй като наличните данни обхващат периода само до юни и не отчитат последиците от горещите вълни, обхванали Германия и други части на Европа през това лято.

Ефектът от екстремните жеги ще стане видим в следващите сателитни измервания, които се очаква да бъдат публикувани през есента.

Учените следят общото количество вода на земната повърхност и под нея. Тези наблюдения позволяват да се проследи как се променят водните запаси в различните региони.

„От 2015 г. наблюдаваме в Германия все по-сухи условия в сравнение с предходните 15 години", заяви Анет Айкер, ръководител на отдела за глобален геомониторинг и гравитационно поле в Центъра за геонауки „Хелмхолц".

Необичайно влажната 2024 г. донесе известно възстановяване на водните ресурси, но то се оказа краткотрайно. Скоро след това водните запаси отново започнали рязко да намаляват.

Според учените продължаващото засушаване е сигнал за нарастващ риск за водоснабдяването, селското стопанство и природните екосистеми в Германия и други части на Европа.