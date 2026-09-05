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70% от нидерландците недоволни от правителството на Роб Йетен

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Роб Йетен КАДЪР: Екс/@RobJetten

Седем от всеки десет избиратели в Нидерландия са недоволни от правителството на премиера Роб Йетен. Това показва последното проучване на Ipsos I&O, най-голямата агенция за пазарни и социални изследвания в страната, предава БТА.

Удовлетворението от кабинета е спаднало до ново дъно през септември, след като през юли беше отчетено временно подобрение. Едва 18% от анкетираните заявяват, че са доволни от работата на правителството, при 26% през юли.

Проучването е проведено в навечерието на т.нар. Ден на принца, когато правителството представя проектобюджета за следващата година пред парламента.

Според изследването много избиратели възприемат управлението на Йетен като период на „застой". Само 9% вярват, че кабинетът ще успее да реши големите проблеми пред страната, докато 64% не очакват това да се случи.

Като причина за липсата на напредък част от анкетираните посочват факта, че правителството е малцинствено. Други са недоволни от бавния напредък в преговорите по бюджета през последните седмици.

„Просто нищо не се случва. Правителството не прави избор, не взема решения, а опозицията само пречи. ВСИЧКИ говорят само за собствените си интереси", коментира един от участниците в проучването. Според Ipsos I&O този отговор е показателен за настроенията сред избирателите.

Недоволството се е увеличило във всички групи избиратели в сравнение с юли.

Ако парламентарните избори се проведат сега, ПРО – Прогресивна Нидерландия – би се превърнала в най-голямата политическа сила в страната с прогнозирани 26 места в 150-местната Камара на представителите.

Партията беше създадена официално през 2026 г. след сливането на „Зелените леви" и Партията на труда.

Правителството на Роб Йетен встъпи в длъжност на 23 февруари тази година. То е коалиция между „Демократи 66" (D66), Народната партия за свобода и демокрация (VVD) и Християндемократическия призив (CDA). Кабинетът е малцинствен и разчита на подкрепа от други партии в парламента.

Роб Йетен КАДЪР: Екс/@RobJetten

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