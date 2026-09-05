13 станаха жертвите на потъналия ферибот край Кипър

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Броят на жертвите от потъналия край бреговете на Северен Кипър пътнически ферибот достигна 13, след като днес от морето бе извадено тялото на още един човек.

Тялото е открито при продължаващата без прекъсване спасителна операция, започнала след потъването на ферибота миналата неделя, предава БТА.

„Досега са открити телата на 13 жертви. Продължава издирването на още 15 души, които са в неизвестност", заяви премиерът на признатата само от Турция Севернокипърска турска република Юнал Юстел, цитиран от ТРТ Хабер.

На 30 август около обяд пътническият катамаран „Filo Jet" с 269 души на борда се преобърна в открито море, след като започна да се пълни с вода.

Корабът е изпълнявал редовен курс между пристанище Кирения в Северен Кипър и Ташуджу в турския окръг Мерсин. 241 души са били спасени. Първоначално осем души бяха обявени за загинали, а 20 – за изчезнали. Впоследствие броят на жертвите се увеличи след откриването на още тела.

Останките на ферибота са локализирани на морското дъно на дълбочина 554 метра край бреговете на Кирения. Заради трагедията транспортният министър на Севернокипърската турска република Ерхан Аръкан беше отстранен от поста. Разследването на причините за потъването продължава. Общо 14 души са били задържани във връзка с инцидента.

Трагедията се определя като най-тежката морска катастрофа в историята на Севернокипърската турска република.