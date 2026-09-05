Маскирани протестиращи блокираха пристанището на Дувър

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Голяма група маскирани демонстранти блокира движението около пристанището на Дувър в Югоизточна Англия. Протестът засегна всички основни маршрути към и от пристанището, както и движението в града, съобщиха местните власти и полицията, цитирани от Пи Ей Мидия и ДПА.

На видеозаписи от мястото се виждат десетки протестиращи, които се движат по улиците и кръстовищата около големия пристанищен комплекс. Превозните средства са били принудени да спират заради блокадата.

„Наясно сме с протеста, който в момента се провежда в пристанището на Дувър. На място има полицейски служители, които са в контакт с протестиращите", съобщиха от местната полиция, предава БТА.

Пристанищните власти предупредиха пътуващите да избягват района заради нарушения трафик.

Според местен общински съветник демонстрацията е била под мотото „Спрете лодките" – препратка към мигрантите, които пресичат Ламанша с малки лодки от Франция към Великобритания.

Депутатът от Лейбъристката партия Майк Тап, който представлява Дувър и Дийл, осъди демонстрацията и заяви, че е в контакт с полицията.

„Омръзна ми от идиоти, които идват в Дувър, за да създават безредици", написа Тап във фейсбук. Той посочи, че според него пристиганията с малки лодки са намалели с 40% и призова протестиращите да „си вървят у дома".

Общинският съветник Пол Кинг от партия „Реформирай Обединеното кралство" също призова хората да избягват района на пристанището. По думите му голяма група мъже е блокирала магистрала А20.

Кинг заяви, че местни жени са му казали, че са се почувствали уплашени от голямата група мъже, движещи се по улиците.

Той осъди причиняването на обществени безредици, но използва протеста, за да подчертае проблема с мигрантите, пристигащи във Великобритания с малки лодки.

Засега няма данни за сериозно пострадали хора. Полицията продължава да следи ситуацията в района на пристанището.