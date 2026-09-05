Франция: Обвиненията на Нигер за атаката са чиста фантазия

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Френският външен министър Жан-Ноел Баро отхвърли като „чиста фантазия" обвиненията на Нигер, че Франция е подтикнала към нападението срещу ключова военновъздушна база в столицата Ниамей, извършено миналата седмица от разбунтували се войници, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Никога не е имало нито намерение, нито средства, които Франция да е мобилизирала", заяви Баро пред радио „Ер Еф И".

На 29 август група нигерски военнослужещи атакува стратегически обекти в Ниамей, сред които летището и президентския комплекс. В района на военновъздушната база избухнаха престрелки и експлозии.

Нигерската армия успя да си върне контрола над базата на следващия ден с помощта на руски паравоенни сили. Бунтът се превърна в сериозно предизвикателство пред режима на военния лидер Абдурахаман Тиани, който завзе властта с преврат през 2023 г.

В петък правителството на Нигер обвини Франция, че стои зад опита за дестабилизация. В изявление, прочетено по държавната телевизия, Съветът на министрите заяви, че нападението е било организирано от „широка мрежа от съучастници", оглавявана от Париж.

Нигерските власти твърдят, че разполагат с доказателства и си запазват правото да отнесат случая до международни съдилища.

Френският министър обаче категорично отрече Париж да има каквато и да е роля в събитията.

Обвиненията идват на фона на силно влошените отношения между Франция и Нигер. След военния преврат през 2023 г. новите власти в Ниамей прекратиха военното сътрудничество с Франция и се сближиха с Русия.

Последният бунт разкри и сериозното напрежение вътре в нигерската армия, която търпи тежки загуби в боевете с джихадистки групировки.