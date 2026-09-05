Бившият граничен шеф на Тръмп: Той доста омекна за депортациите

Грег Бовино, бившият командир на американската гранична служба, превърнал се в едно от лицата на агресивната имиграционна политика на Доналд Тръмп, сега остро критикува собствената си бивша администрация. Според него Белият дом не изпълнява обещанието си за масови депортации и е спрял операцията, която той е искал да доведе докрай.

Бовино твърди, че Тръмп е омекнал по отношение на имиграцията и обвинява хората около него, че са неефективни и се интересуват повече от публичния имидж, отколкото от резултатите. Сред посочените от него са граничният цар Том Хоман, министърът на вътрешната сигурност Марквейн Мълин и комисарят на митническата и гранична служба Родни Скот.

„Предадохме се в Минесота", заяви Бовино пред CNN, визирайки операцията, която беше прекратена след смъртоносните стрелби на федерални служители по двама американски граждани – Рене Гуд и Алекс Прети. Той твърди, че е искал да продължи натиска за масови депортации, но е бил отстранен преди да реализира визията си.

Грег Бовино е дългогодишен кадър на американската Гранична служба и през последната година се превърна в публично лице на твърдия курс на администрацията срещу нелегалната имиграция. Самият Тръмп го е описвал като човек, който е „доста извън рамките".

След напускането на службата Бовино се превърна в своеобразен инфлуенсър, който популяризира крайните имиграционни позиции. Той настоява за временно спиране на всякаква имиграция в САЩ, а според него трябва да бъдат депортирани не само нелегално пребиваващите, но и хора, които живеят законно в страната, но не са се „асимилирали" според неговите представи.

Бившият граничен началник твърди и че в САЩ живеят над 100 милиона нелегални мигранти – число, което е многократно над най-високите оценки на експерти и организации, ограничаващи имиграцията. За сравнение, Pew Research Center оценява броя на нелегалните имигранти на около 14 милиона през 2023 г.

Кариерата на Бовино приключва през март, когато се оттегля на фона на вътрешно разследване. Според документи на американската Гранична служба срещу него са постъпили сигнали за неправомерно поведение, включително твърдения, че е правил антисемитски изказвания. Бовино отрича думите му да са били антисемитски. Той е бил обвинен и че е излъгал за събития по време на имиграционна операция в Чикаго, което е поставило под въпрос достоверността му.

След напускането си той твърди, че е бил принуден да се пенсионира и че вътрешният отдел за професионална отговорност на службата е бил използван срещу него.

Днес Бовино продължава кампанията си извън държавната служба – участва в десни подкасти, пътува в Европа за срещи с крайнодесни политически групи, пише книга за времето си в администрацията и дори продава собствена марка уиски с надпис „Депортирайте ги всички. Америка на първо място".

Самото Министерство на вътрешната сигурност вече го определя като „недоволен бивш служител", а министърът Мълин публично го отхвърля като „неуместен" и заявява, че дори не го познава.