Вучич се кандидатира за премиер на Сърбия

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Управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) избра президента Александър Вучич за водач на листата си на предстоящите парламентарни избори и за свой кандидат за премиер, съобщават местни медии, цитирани от ХИНА.

Решението е взето единодушно днес на заседание на ръководството на партията в югоизточния град Ниш.

Вучич ще оглави листата „Александър Вучич – Обединена Сърбия" и ще бъде номиниран за министър-председател при победа на изборите.

Още преди заседанието лидерът на СПП Милош Вучевич определи Вучич като „най-способния държавник" и потвърди, че името му ще бъде включено в наименованието на предизборната листа. В обръщението си към партийното ръководство Вучич заяви, че правителство, оглавявано от него, би било по-оперативно и ефективно, предава БТА.

Той предложи броят на министрите да бъде намален от сегашните 31 на 12. По думите му вече е подготвил нов проектозакон за министрите и правителството, който ще представи след като подаде оставка като президент.

Вучич обяви миналия месец, че в Сърбия ще бъдат проведени предсрочни парламентарни избори на 18 или 25 октомври. Проправителствени медии посочват 25 октомври като най-вероятната дата.

Президентът заяви също, че ще се оттегли от поста си, за да може да участва в парламентарните избори и да бъде кандидат за премиер.

Решението идва след повече от година на масови антиправителствени протести в Сърбия. Демонстрантите, водени основно от студенти, настояват за предсрочни избори и политическа отговорност за трагедията на гарата в Нови Сад.

На 1 ноември 2024 г. бетонна козирка на жп гарата в града се срути и уби 16 души. Инцидентът предизвика едни от най-масовите протести в страната през последните години.