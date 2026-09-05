Гръцки F-4 Phantom се разби по време на авиошоу в Танагра

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Гръцки военен самолет F-4 Phantom се разби днес, 5 септември, по време на международното авиошоу Athens Flying Week 2026 във военновъздушната база Танагра, на около 60 километра северно от Атина.

Инцидентът е станал малко преди 15:00 часа, в първите минути от демонстрационния полет. По предварителни данни двуместният изтребител е изпълнявал маневра на малка височина, когато внезапно е започнал да губи височина и се е ударил в земята.

След сблъсъка е последвала експлозия и над района се е издигнал гъст черен дим. На място незабавно са изпратени пожарникари, линейки и спасителни екипи. В овладяването на пожара са включени и въздушни средства.

Няма пострадали сред хилядите зрители, присъствали на авиошоуто. Огънят е останал на безопасно разстояние от зоната за посетители.

По последни, все още неофициално потвърдени данни, единият от двамата пилоти е открит без признаци на живот, а издирването на втория продължава. Очаква се официално съобщение от гръцките военновъздушни сили.

След катастрофата демонстрационната програма е прекратена, а организаторите са призовали посетителите да напуснат авиобазата.

Причините за инцидента все още не са установени.

Участието на F-4 Phantom беше обявено като една от последните публични появи на легендарния самолет в Гърция преди постепенното му извеждане от активна служба. Страната използва този тип бойни машини от 1974 година.

През януари 2023 г. друг гръцки F-4 Phantom се разби в Йонийско море по време на тренировъчен полет. При катастрофата загинаха и двамата членове на екипажа.