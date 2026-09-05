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Възпоменателна церемония за смъртта на Ратко Младич в Белград

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Ратко Младич Снимка: СНИМКА:Архив

Възпоменателна церемония за смъртта на осъдения за геноцид в Сребреница Ратко Младич в присъствието на сръбския министър на правосъдието Ненад Вуич и официални представители от босненската Република Сръбска се проведе днес в Дома на сръбските въоръжени сили в Белград, съобщи БТА.

Церемонията представлява първото официално сбогуване с Младич и идва след смъртта му в болницата на затвора в Хага на 27 август.

Присъстваха президентът на Република Сръбска Синиша Каран, министрите на вътрешните работи и на труда и закрилата на ветераните и инвалидите на Република Сръбска Желко Будимир и Радан Остоич.

Сред официалните лица бе и бившият сръбски премиер Никола Шайнович, който оглавяваше правителство по време на войната в Босна и Херцеговина и също бе осъден от Международния военен трибунал в Хага, но за масови убийства на албански цивилни през май 1999 година. 

Днес в залата на Дома на сръбските въоръжени сили присъстваха съпругата, синът и други членове на семейството на Младич.

Синът му Дарко Младич отправи призив и покани всички приятели и почитатели на баща му да дойдат в понеделник, 7 септември, на погребението, "за да се простят достойно с бившия командир на сръбските сили по време на войната в Босна и Херцеговина".

Както бе предварително обявено, погребението на Ратко Младич ще се състои на 7 септември в Белград. Тленните му останки ще бъдат положени в Топчидерското гробище до гроба на дъщеря му Ана, а църковната служба е насрочена в ранните часове на деня в църквата „Свети Лука“. След литургията тялото на Младич ще бъде пренесено с шествие до Топчидерското гробище.

Сръбският президент Александър Вучич обяви вчера, че няма да участва в  погребението заради предварително планираното официално посещение на узбекистанския президент Шавкат Мирзийоев в Белград.

Ратко Младич

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