Иран набира увереност - иска да удължи конфликта със САЩ до междинните избори за Конгреса

Увереността на Иран в способността му да поразява цели в Близкия изток се е увеличила. Техеран изглежда решен да продължи конфликта с месеци, "за да постави САЩ в трудно положение", съобщава „Ню Йорк Таймс".

Според доклад, който се позовава на оценки на американското разузнаване, Иран изглежда решен да удължи военния конфликт с месеци, за да окаже натиск върху Вашингтон. В същото време анонимни източници съобщават, че иранското правителство обмисля значителна ескалация на атаките.

Някои настоящи и бивши служители заявиха, че има признаци, че Иран има намерение да удължи конфликта поне до междинните избори за американския конгрес, които ще се проведат през ноември.

Според тях Техеран е наясно, че войната и високите цени на бензина, които скочиха драстично заради затварянето на Ормузкия проток, са вредни за президента на САЩ Доналд Тръмп и Републиканската партия.

Очакванията са, че в краткосрочен план САЩ ще продължат ескалацията на напрежението чрез нови икономически санкции, твърдят други служители, цитирани от turkiyetoday.

Според някои източници, Иран е пресметнал, че американските военни ще започнат да изпитват затруднения да се справят с нови мащабни атаки, тъй като запасите им от боеприпаси са намалели.

Напрежението в Близкия изток нарасна, след като САЩ и Израел атакуваха по въздух Иран в края на февруари. В отговор Иран проведе атаки с балистични ракети и дронове срещу Израел и американски военни и промишлени бази в региона.

На 18 юни Вашингтон и Техеран подписаха меморандум за разбирателство, свързан със свободата на корабоплаване през Ормузкия проток, но прилагането му е в застой поради разногласия относно мерките за сигурност в района. Двете страни продължават борбата за контрол над стратегическия проток, като Иран блокира корабоплаването, а Вашингтон поддържа контраблокада на иранските пристанища.

Боевете бяха временно спрени, но след това атаките бяха възобновени миналата неделя с нови американски удари срещу Иран, след като конфликтът навлезе в шестия си месец. Това пък доведе до нови ирански ответни удари срещу американски цели в Близкия изток.

В четвъртък Иран заяви, че въоръжените му сили са нанесли удари по американски военни бази в Кувейт и Обединените арабски емирства, като същевременно обещаха да отмъстят за смъртта на цивилни при сватба, за която Техеран обвини Вашингтон.