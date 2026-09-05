Рекордно високи цени на бензина в САЩ за уикенда на Деня на труда

Американците се сблъскват с рекордно високи цени на бензина за уикенда на Деня на труда, точно когато започват политическите кампании за междинните избори за Конгреса, посочва Ройтерс в материал, в който се отбелязва, че войната в Близкия изток продължава да повишава разходите за енергия, информира БТА.

Средната цена на бензина в страната вероятно ще достигне 4,03 долара, като значително ще надмине предишния рекорд от 3,83 долара за галон, поставен през 2012 г., прогнозира анализаторът от платформата „ГазБъди“ (GasBuddy) Патрик Де Хаан.

„Цената на бензина, макар и да не е на рекордно високо ниво, е на най-високото ниво, регистрирано някога толкова късно в календарната година, което означава, че американците за първи път в историята може да видят средна национална цена на бензина над 4 долара за галон на Деня на труда“, написа Де Хаан в скорошна публикация в блога си.

Средната цена на бензина в страната в четвъртък беше около 4,13 долара за галон, което е с почти един долар повече от миналогодишната средна стойност, според услугата за проследяване на цените на платформата.

Анализаторите казват, че 4 долара за галон са проблем за много потребители.

Въпросът се превърна в постоянна грижа за президента Доналд Тръмп, който обеща да намали разходите за енергия, и неговата Републиканска партия. През последните седмици той засили критиките си към рафинериите и търговците на гориво, като ги обвини, че се облагодетелстват от високите цени по бензиностанциите. На 14 август Тръмп заяви, че американците трябва да са готови да платят „малко повече“ за бензин, за да се гарантира, че Иран няма да успее да се сдобие с ядрено оръжие.

Денят на труда обикновено е последната лятна ваканция за много американци, като мнозина пътуват с кола или самолет.

Цените на бензиностанциите се покачиха успоредно с цените на суровия петрол, които тази седмица отново прескочиха 90 долара за барел, след като подновените военни действия между САЩ и Иран разпалиха опасенията за прекъсвания в глобалните доставки на суров петрол. Цените на дестилатите, които включват дизелово гориво и мазут за отопление, също се повишиха, отчасти поради продължаващите атаки срещу руски рафинерии, които породиха опасения за прекъсвания в доставките.

„Ситуацията е напълно извън контрол“, каза 57-годишната Ранди О’Брайън, докато зареждаше пикапа си на бензиностанция близо до Евъргрийн, Колорадо.

Колорадо, заедно с Юта, Айдахо, Монтана, Уайоминг и Северна Дакота, отбелязаха едни от най-резките скокове в цените от началото на войната. Калифорния, Хавай и Вашингтон в момента имат най-високите средни цени на бензина в страната.

„В момента мога да си позволя бензин само за 15 долара“, каза О’Брайън, която всеки ден изминава около 40 минути в двете посоки, за да отиде на работа. Тя отчасти приписва високите цени на увеличаването на износа на суров петрол и горива от САЩ след началото на войната с Иран, което накара много страни да се обърнат към Америка за доставки на гориво.

Износът на рафинирани продукти е нараснал с повече от 10 процента в сравнение с миналата година, според американската Администрация за енергийна информация. „Имаме собствено гориво тук, а все пак го изпращаме другаде“, каза тя.

Проблемите на О’Брайън намират отзвук сред шофьорите в цялата страна.

Тъй като цените дори на рутинните покупки от супермаркета се покачват, а семейните бюджети и без това са на предела си, 28-годишната Мадисън Мур от Хюстън сподели, че намалява плановете си за пътуване по повод Деня на труда.

„Преди винаги беше лесно да натоварим колата, да отидем до Галвестън на плажа и да си направим барбекю или нещо подобно. Хората обаче вече не искат да пътуват по този начин“, каза Мур, докато зареждаше на бензиностанция в Хюстън.