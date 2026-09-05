Уиткоф и Къшнър долетели в Москва с правителствен самолет, ще се срещат с Путин

Американският пратеник Стив Уиткоф е в Москва за 8-и път

Руският президент Владимир Путин ще се срещне с представителите на Белия дом Стив Уиткоф и Джаред Къшнър днес, събота. Това съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от "Интерфакс".

„Да, днес" - така Песков отговори на журналистически въпроси по темата.

След разговорите в Москва Уиткоф и Къшнър се очаква да отпътуват за Киев в неделя, където трябва да се срещнат с украинския президент Володимир Зеленски. Това ще бъде първото им посещение в Украйна.

Специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, който е и зет на американския президент Доналд Тръмп, използвали за пръв път правителствен самолет за посещението в Русия, съобщи източник от контрола на въздушното движение на ЕС пред ТАСС.

"Днешният полет на американските представители до Москва се състоя със специален Boeing C-32A – един от самолетите, предназначени за превоз на висши държавни служители. Това е първият път, когато американски преговорящи посещават Русия по този начин", каза източникът пред агенцията. Според него Уиткоф и Къшнър обикновено използват бизнес самолети за официални срещи и събития, както и за полети до Русия.

Boeing C-32A бил ползван няколко пъти през последните месеци, включително за полети на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, обясни източникът.

"Самолетът е летял за първи път през април 1998 г. и оттогава е регистрирал над 28 години летателно време", каза още той.

Уиткоф и Къшнър излетяха от Маями в петък и направиха междинно кацане в Хелзинки, след което пристигнаха във Внуково. Двамата бяха посрещнати на летището от специалния представител на Путин по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев. След това кортежът се насочва към Москва.

Това е осмото посещение на Стив Уиткоф в Русия. За трети път го придружава зетят на Тръмп Джаред Къшнър, който бе назначен за специален пратеник за мира от американския президент през февруари тази година. Както всички предишни срещи между Путин и Уиткоф, и тази ще се фокусира върху аспекти от постигането на мир с Украйна, срещу която Русия води военни действия от 2022 г.

Уиткоф стана първият представител на САЩ, посетил Русия, откакто Доналд Тръмп встъпи в длъжност за втори президентски мандат през януари 2025 г. На 11 февруари 2025 г. той пристига в Москва, за да вземе американеца Марк Вогел, осъден в Русия за контрабанда на наркотици и помилван от руския президент в навечерието на посещението. Като част от размяната в Русия се прибра Александър Винник, обвинен в киберпрестъпления в САЩ.

По-късно, в ефира на американската телевизия CBS, Уиткоф заяви, че се е срещнал с Владимир Путин в Москва. Тогава Кремъл не коментира информацията.

Уиткоф отива в Москва за втори път на 13 март 2025 г. и е приет в Кремъл от Путин. Пресслужбата на руския президент не разкри каква е била темата на разговора им. Според Уиткоф разговорите са продължили 3-4 часа, като ги определи като "позитивни".

На 11 април 2025 г. Уиткоф посети Санкт Петербург и отново се срещна с руския държавен глава. Според Кремъл разговорът им е бил фокусиран върху уреждането на войната в Украйна. Същия ден специалният пратеник на САЩ проведе разговори и с Кирил Дмитриев.

На 25 април 2025 г. Уиткоф се среща за пореден път с Владимир Путин в Кремъл, където разговорите продължили три часа. Помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че разговорът е бил „конструктивен" и е „позволил по-нататъшно съгласуване на позициите на Русия и Съединените щати не само по отношение на Украйна, но и по редица други международни въпроси".

Петото посещение на Уиткоф в Русия бе на 6 август миналата година. След кратко събеседване с Кирил Дмитриев той отново се срещна с президента на Русия.

Според Юрий Ушаков двете страни провели много полезен разговор, който отново продължил около 3 часа. А за разговора бе отчетено, че се случва в момент, в който Русия „е предала някои сигнали по украинския въпрос" и „е получила съответни сигнали от президента Тръмп". След тези разговори държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Вашингтон има "по-добро разбиране за условията", при които Русия е готова да прекрати войната.

Първата съвместна визита в Русия на Уиткоф и Къшнър се състоя на 2 декември 2025 г. А на разговорите с Путин, които тогава продължиха близо 5 часа, присъстваха и Ушаков, и Дмитриев.

Според Ушаков разговорът, чиято основна тема бе Украйна, бил „изключително конструктивен и съдържателен". В интервю за индийското издание India Today президентът Путин нарече срещата „много полезна" и уточни, че Съединените щати са предложили 28-те точки от своя мирен план за разрешаване на конфликта „на 4 пакета" и да бъдат обсъдени в този формат.

Путин подчерта, че предложенията на американската страна се основават на споразуменията, постигнати по време на срещата му с Доналд Тръмп в Аляска на 15 август миналата година.

На 22 януари 2026 г. Владимир Путин прие в Кремъл Уиткоф и Къшнър, но и старши съветникът на Белия дом и комисар на Федералната служба за обществени поръчки към Администрацията на общите служби на САЩ Джош Грюнбаум. Руската страна бе представлявана от Юрий Ушаков и Кирил Дмитриев. Срещата продължи 3 часа и половина. След нея Ушаков определи дискусиите като „изключително съдържателни, конструктивни, изключително откровени и изпълнени с доверие".

По-рано днес стана ясно, че Путин е дал указание в продължение на 3 дни да не бъдат нанасяни удари по Киев. Спирането на атаките влиза в сила от полунощ тази вечер. Причината е, че предстои подготовка и провеждането на срещи с американските преговарящи в украинската столица.

Наскоро визита в Москва направи и началникът на ЦРУ Джон Ратклиф. Според руското издание Agentstvo той пристигнал в Москва с призив към руското ръководство възможно най-скоро да започне преговори за прекратяване на войната. Директорът на ЦРУ е изхождал от позицията, че военното и икономическото положение на Русия се влошава и за Москва би било по-изгодно да постигне споразумение сега, отколкото да изчаква по-нататъшното отслабване на страната.

По време на визитата си Ратклиф се е срещнал с директора на руската Служба за външно разузнаване Сергей Наришкин и, както съобщиха няколко западни издания, с директора на Федералната служба за сигурност Александър Бортников. Според източника на изданието съдържанието на разговора по време на една от срещите е било предадено на Путин, след което президентът се отказал от лична среща с директора на ЦРУ.

По-рано The New York Times писа, че Ратклиф е предал на Бортников своята „мрачна оценка" за положението на Русия във войната. „Изглежда, че Ратклиф е объркал адресата", така източникът описва реакцията на Кремъл към посланието. Той не знае доколко позицията на директора на ЦРУ е отразявала позицията на цялата администрация на президента Доналд Тръмп.

Кремъл официално заяви, че Ратклиф не се е срещал с Путин, но президентът е бил незабавно информиран за резултатите от контактите на директора на ЦРУ с руските спецслужби. Посещението на Ратклиф в Москва като директор на ЦРУ се състоя сутринта на 25 август с американски военно-транспортен самолет C-17, който преди това е направил спирка в Рига. Западните издания представиха няколко версии за целта на визитата му.

Според версията на The New York Times Ратклиф е пристигнал, за да призове Москва да сключи споразумение, преди военното и икономическото ѝ положение да се влоши още повече. Axios съобщи, че Ратклиф е предложил и идеята за тристранна среща на върха между Тръмп, Путин и Зеленски. А The Wall Street Journal и "Политико" съобщиха за още един елемент от мисията – предупреждение към Москва за недопустимостта на евентуална атака срещу страни от НАТО, преди всичко балтийските държави.

Самият Тръмп обаче отрече Ратклиф да е пътувал до Москва, за да предупреждава за атака срещу НАТО или да обсъжда Иран, и определи визитата като „до известна степен рутинна". В същото време американският президент допусна, че от посещението „може да излезе нещо", като добави, че администрацията му се опитва да сложи край на войната в Украйна.

Според The Washington Post във Вашингтон са се опасявали, че Кремъл възприема продължаващата война на САЩ с Иран и изчерпването на американските оръжейни запаси като възможност за ескалация в Европа. По данни на изданието Ратклиф е предупредил руската страна, че сериозна ескалация на войната в Украйна ще има обратен ефект и ще тласне Тръмп към по-тясно сближаване със Зеленски.