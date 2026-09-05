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Зеленски: Украйна е готова да не нанася удари по Москва до понеделник

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Володимир Зеленски

Украйна е готова да се въздържа от удари по Москва до края на понеделник, написа в публикация в Телеграм украинският президент Володимир Зеленски след разговор с представители на президента на САЩ. По думите му американската страна вече е започнала работа с Русия по въпроса, съобщава БТА.

Зеленски заяви, че е било договорено от момента на разговора да се спазва режим на прекратяване на въздушните удари срещу градовете, участващи в преговорния процес. Украинският президент посочи, че Киев очаква Русия също да се въздържа от удари по украинската столица.

Украинският президент каза още, че днес е получил доклади от министъра на отбраната Евгений Хмара и главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна Михайло Драпати за обстановката на фронта, развитието на заплахите във въздушното пространство на страната и действията на украинските сили.

Зеленски също така заяви, че планът за дипломатическите срещи в Киев утре с участието на американската делегация е одобрен. Украинският президент каза, че се очаква в Киев да пристигнат специалните пратеници на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, с които украинската страна е готова да проведе съдържателни разговори.

По-рано днес американските представители започнаха контакти с руската страна в рамките на дипломатическите усилия за постигане на договорености, посочи Зеленски.

Володимир Зеленски

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