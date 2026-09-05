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Уитакър: Опитът за атака с дрон на летището Лайпциг/Хале в Германия е по-тревожен за членовете на НАТО

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Матю Уитакър КАДЪР: Екс/@MattWhitaker46

Страните членки на НАТО не бива да толерират умишлени действия в рамките на хибридна война и САЩ ще подкрепят страните, докато те се справят с тези случаи, заяви днес постоянният американски представител в алианса Матю Уитакър, цитиран от Ройтерс, информира БТА.

Уитакър каза, че опитът за атака с дрон миналия месец на летището Лайпциг/Хале в Германия, за който Берлин обвини Русия, е по-тревожен за членовете на НАТО от другите недодавани случаи, при които руски дронове, изстреляни срещу Украйна, са се отклонили от курса си.

"Имате и това, което бих нарекъл по-тревожни хибридни действия, като тези, които видяхме в Лайпциг, както и в Полша", заяви Уитакър в кулоарите на бизнес конференция в Италия.

Членовете на НАТО трябва да бъдат подготвени, бдителни и също така да отправят силно послание, когато са изправени пред подобни събития, каза още той.

"Ако успеем да установим кой стои зад това – както направи Германия – трябва да изразим категорично, че това е неприемливо и няма да го толерираме", заяви Уитакър.

Критичната инфраструктура, включително енергийните обекти, може да стане мишена и трябва да бъде наблюдавана от националните власти, добави той.

Отговорът на тези предизвикателства е преди всичко национален, но САЩ подкрепят страните, когато те се сблъскват с такива действия, каза Уитакър.

Матю Уитакър КАДЪР: Екс/@MattWhitaker46

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