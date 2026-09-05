Специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф нарече общуването си с руския държавен глава Владимир Путин "едно от най-добрите и запомнящи се преживявания". Това съобщава ТАСС.

Срещата на пратениците на САЩ Уиткоф и Джаред Къшнър с Путин продължава. Тя започна към 20 ч. местно време (часа в Москва съвпада с този в България - б.р.) и все още продължава.

"Очаквахме с нетърпение тази среща днес и бяхме пред този офис – г-н Дмитриев (Кирил Дмитриев, специалният представител на Путин за инвестиции и икономическо сътрудничество с чужди държави), г-н Ушаков (помощника на руския президент Юрий Ушаков), Джаред (Къшнър) и аз. Говорихме за това как, когато се пенсионираме, ще имаме толкова много истории за спомен, а разговорите ни с вас ще бъдат едни от най-добрите и запомнящи се", каза Уиткоф на Путин. Стив Уиткоф СНИМКА: Ройтерс

След разговорите в Москва Уиткоф и Къшнър се очаква да отпътуват за Киев в неделя, където трябва да се срещнат с украинския президент Володимир Зеленски. Това ще бъде първото им посещение в Украйна.

Президентът на Русия заяви пред Уиткоф и Къшнър, че е наредил ударите срещу Киев да спрат от полунощ тази вечер. Той подчерта, че искането за спиране на огъня е дошло по официалните канали. Русия не е постигнала съгласие с Украйна за прекратяване на огъня за повече от три дни, стана ясно от думите му в началото на срещата.

"Украинските власти отправиха призив за по-дългосрочно прекратяване на огъня, но ние никога не сме се съгласявали с тях за това. Но ще направим всичко по силите си, за да гарантираме сигурността на преговорния процес и на медиаторите, представлявани от вас и евентуално от тези, които ви придружават", каза Путин.

Той обясни, че искането за спирането на огъня е дошло по официалните канали - чрез разузнавателните служби и Министерството на външните работи.

"Бих искал да отбележа, че украинската страна също значително намали, с порядък, ударите си по руска територия, включително по Москва", добави Путин, цитиран от Интерфакс.

От своя страна Уиткоф благодари на руския президент за решението. "Това ни позволи да летим безопасно дотук през тези три дни", каза специалният пратеник.

"Тук, разбира се, качеството на посредничеството и доверието в участващите страни са много важни. Искам да ви кажа, че се чувстваме комфортно да работим заедно", каза още руският държавен глава. Владимир Путин СНИМКА: Ройтерс

При старта на срещата Путин заяви готовността си да информира американската страна за руската гледна точка по отношение на войната в Украйна.

"Днес ще обсъдим всички компоненти, всички аспекти и от наша страна също сме готови да ви информираме как виждаме ситуацията", категоричен бе той.