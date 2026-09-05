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Уиткоф за Путин: Като се пенсионирам, срещите ни ще останат сред най-добрите спомени
Специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф нарече общуването си с руския държавен глава Владимир Путин "едно от най-добрите и запомнящи се преживявания". Това съобщава ТАСС.
Срещата на пратениците на САЩ Уиткоф и Джаред Къшнър с Путин продължава. Тя започна към 20 ч. местно време (часа в Москва съвпада с този в България - б.р.) и все още продължава.
"Очаквахме с нетърпение тази среща днес и бяхме пред този офис – г-н Дмитриев (Кирил Дмитриев, специалният представител на Путин за инвестиции и икономическо сътрудничество с чужди държави), г-н Ушаков (помощника на руския президент Юрий Ушаков), Джаред (Къшнър) и аз. Говорихме за това как, когато се пенсионираме, ще имаме толкова много истории за спомен, а разговорите ни с вас ще бъдат едни от най-добрите и запомнящи се", каза Уиткоф на Путин.
След разговорите в Москва Уиткоф и Къшнър се очаква да отпътуват за Киев в неделя, където трябва да се срещнат с украинския президент Володимир Зеленски. Това ще бъде първото им посещение в Украйна.
Президентът на Русия заяви пред Уиткоф и Къшнър, че е наредил ударите срещу Киев да спрат от полунощ тази вечер. Той подчерта, че искането за спиране на огъня е дошло по официалните канали. Русия не е постигнала съгласие с Украйна за прекратяване на огъня за повече от три дни, стана ясно от думите му в началото на срещата.
"Украинските власти отправиха призив за по-дългосрочно прекратяване на огъня, но ние никога не сме се съгласявали с тях за това. Но ще направим всичко по силите си, за да гарантираме сигурността на преговорния процес и на медиаторите, представлявани от вас и евентуално от тези, които ви придружават", каза Путин.
Той обясни, че искането за спирането на огъня е дошло по официалните канали - чрез разузнавателните служби и Министерството на външните работи.
"Бих искал да отбележа, че украинската страна също значително намали, с порядък, ударите си по руска територия, включително по Москва", добави Путин, цитиран от Интерфакс.
От своя страна Уиткоф благодари на руския президент за решението. "Това ни позволи да летим безопасно дотук през тези три дни", каза специалният пратеник.
"Тук, разбира се, качеството на посредничеството и доверието в участващите страни са много важни. Искам да ви кажа, че се чувстваме комфортно да работим заедно", каза още руският държавен глава.
При старта на срещата Путин заяви готовността си да информира американската страна за руската гледна точка по отношение на войната в Украйна.
"Днес ще обсъдим всички компоненти, всички аспекти и от наша страна също сме готови да ви информираме как виждаме ситуацията", категоричен бе той.
Русия не е постигнала съгласие с Украйна за прекратяване на огъня за повече от три дни, каза руският държавен глава
Руският президент Владимир Путин посрещна специалните представители на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, като ги поздрави с "Добре дошли!", казано на английски език (Welcome!).
Веднага след това Путин премина на руски, като поиска от пратениците да предадат неговите "най-добри пожелания" и благодарност към американския президент Доналд Тръмп.
"Преди да започнем, бих искал да Ви помоля да предадете моите най-добри пожелания и думи на благодарност на президента на Съединените щати, г-н Тръмп", заяви държавният глава на Русия, цитиран от "Интерфакс".
След това Путин определи ситуацията като трудна за обсъждане. Разговорът между него и двамата американци е с участието на преводач.
„Скъпи колеги, сърдечно ви приветствам в Москва. Ситуацията, разбира се, е трудна и ние трябва да я обсъдим днес", каза той.
Според него Тръмп продължава опитите си да допринесе за уреждането на войната в Украйна.
„Каквото и да се случи по-нататък, контакти от този род са полезни", заяви Путин.
След разговорите в Москва Уиткоф и Къшнър се очаква да отпътуват за Киев в неделя, където трябва да се срещнат с украинския президент Володимир Зеленски. Това ще бъде първото им посещение в Украйна.
Президентът на Русия заяви пред Уиткоф и Къшнър, че е наредил ударите срещу Киев да спрат от полунощ тази вечер. Той подчерта, че искането за спиране на огъня е дошло по официалните канали. Русия не е постигнала съгласие с Украйна за прекратяване на огъня за повече от три дни, стана ясно от думите му в началото на срещата.
В преговорите от руска страна участват помощникът на президента Юрий Ушаков и специалният представител на президента по инвестициите и икономическото сътрудничество с чуждестранни държави Кирил Дмитриев.
Специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, който е и зет на американския президент Доналд Тръмп, използвали за пръв път правителствен самолет за посещението в Русия, съобщи източник от контрола на въздушното движение на ЕС пред ТАСС.
"Днешният полет на американските представители до Москва се състоя със специален Boeing C-32A – един от самолетите, предназначени за превоз на висши държавни служители. Това е първият път, когато американски преговорящи посещават Русия по този начин", каза източникът пред агенцията. Според него Уиткоф и Къшнър обикновено използват бизнес самолети за официални срещи и събития, както и за полети до Русия.
Boeing C-32A бил ползван няколко пъти през последните месеци, включително за полети на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, обясни източникът.
"Самолетът е летял за първи път през април 1998 г. и оттогава е регистрирал над 28 години летателно време", каза още той.
Уиткоф и Къшнър излетяха от Маями в петък и направиха междинно кацане в Хелзинки, след което пристигнаха във Внуково. Двамата бяха посрещнати на летището от специалния представител на Путин по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев. След това кортежът се насочва към Москва.
Това е осмото посещение на Стив Уиткоф в Русия. За трети път го придружава зетят на Тръмп Джаред Къшнър, който бе назначен за специален пратеник за мира от американския президент през февруари тази година. Както всички предишни срещи между Путин и Уиткоф, и тази ще се фокусира върху аспекти от постигането на мир с Украйна, срещу която Русия води военни действия от 2022 г.
По-рано днес стана ясно, че Путин е дал указание в продължение на 3 дни да не бъдат нанасяни удари по Киев. Спирането на атаките влиза в сила от полунощ тази вечер. Причината е, че предстои подготовка и провеждането на срещи с американските преговарящи в украинската столица.
Наскоро визита в Москва направи и началникът на ЦРУ Джон Ратклиф. Според руското издание Agentstvo той пристигнал в Москва с призив към руското ръководство възможно най-скоро да започне преговори за прекратяване на войната. Директорът на ЦРУ е изхождал от позицията, че военното и икономическото положение на Русия се влошава и за Москва би било по-изгодно да постигне споразумение сега, отколкото да изчаква по-нататъшното отслабване на страната.
По време на визитата си Ратклиф се е срещнал с директора на руската Служба за външно разузнаване Сергей Наришкин и, както съобщиха няколко западни издания, с директора на Федералната служба за сигурност Александър Бортников. Според източника на изданието съдържанието на разговора по време на една от срещите е било предадено на Путин, след което президентът се отказал от лична среща с директора на ЦРУ.
Кремъл официално заяви, че Ратклиф не се е срещал с Путин, но президентът е бил незабавно информиран за резултатите от контактите на директора на ЦРУ с руските спецслужби. Посещението на Ратклиф в Москва като директор на ЦРУ се състоя сутринта на 25 август с американски военно-транспортен самолет C-17, който преди това е направил спирка в Рига. Западните издания представиха няколко версии за целта на визитата му.
Очаквайте подробности!