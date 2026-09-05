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Уиткоф и Къшнър напуснаха Кремъл след срещата с Пу...

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Уиткоф и Къшнър напуснаха Кремъл след срещата с Путин (Видео)

Елица Чупарова

[email protected]

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Приключи срещата на Владимир Путин със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър СНИМКА: Ройтерс

Разговорите продължиха над 3 часа

Специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са напуснали Кремъл след срещата с президента на Русия Владимир Путин. Това съобщи ТАСС минути след 23 часа.

Че срещата е приключила, стана ясно и от кадри, публикувани в Telegram канала "Известий". На тях се вижда как кортежът с американски преговарящи напуска Кремъл. 

Приключи срещата на Владимир Путин със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър СНИМКА: Ройтерс
Приключи срещата на Владимир Путин със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър СНИМКА: Ройтерс

Над 3 часа са продължили разговорите между Путин и пратениците на американския му колега Доналд Тръмп, съобщава агенция "Интерфакс". Все още няма официална информация нито от Кремъл, нито от Белия дом за това как са протекли разговорите и дали има напредък в договарянето на мир с Украйна.

Междувременно специалният представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев кадри от преговорите с американците.

В социалната мрежа "Екс" той сподели снимки на президента Путин и неговия помощник Юрий Ушаков, седнали на маса с представителите на американския президент Доналд Тръмп. На края на публикацията си Дмитриев е сложил емоджита на руското и американското знаме, а между тях - ръкостискане. 

Приключи срещата на Владимир Путин със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър СНИМКА: Ройтерс
Приключи срещата на Владимир Путин със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър СНИМКА: Ройтерс

Според Тръмп "совалковата дипломация" на САЩ би могла да предложи "добър шанс" за разрешаване на близо 5-годишната война в Украйна.

В петък той потвърди пред журналисти, че представителите му Уиткоф и Къшнър пътуват за Русия за нов опит да стартират мирни преговори между Русия и Украйна. САЩ имат представа как би могло да изглежда мирното споразумение между двете страни, категоричен бе Тръмп.

След разговорите в Москва Уиткоф и Къшнър се очаква да отпътуват за Киев в неделя, където трябва да се срещнат с украинския президент Володимир Зеленски. Това ще бъде първото им посещение в Украйна. 

Стив Уиткоф и Джаред Къшнър СНИМКА: Ройтерс
Стив Уиткоф и Джаред Къшнър СНИМКА: Ройтерс
                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Приключи срещата на Владимир Путин със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър СНИМКА: Ройтерс
Приключи срещата на Владимир Путин със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър СНИМКА: Ройтерс
Приключи срещата на Владимир Путин със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър СНИМКА: Ройтерс
Стив Уиткоф и Джаред Къшнър СНИМКА: Ройтерс

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