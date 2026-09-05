Уиткоф и Къшнър напуснаха Кремъл след срещата с Путин (Видео)

Разговорите продължиха над 3 часа

Специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са напуснали Кремъл след срещата с президента на Русия Владимир Путин. Това съобщи ТАСС минути след 23 часа.

Че срещата е приключила, стана ясно и от кадри, публикувани в Telegram канала "Известий". На тях се вижда как кортежът с американски преговарящи напуска Кремъл. Приключи срещата на Владимир Путин със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър СНИМКА: Ройтерс

Над 3 часа са продължили разговорите между Путин и пратениците на американския му колега Доналд Тръмп, съобщава агенция "Интерфакс". Все още няма официална информация нито от Кремъл, нито от Белия дом за това как са протекли разговорите и дали има напредък в договарянето на мир с Украйна.

Междувременно специалният представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев кадри от преговорите с американците.

В социалната мрежа "Екс" той сподели снимки на президента Путин и неговия помощник Юрий Ушаков, седнали на маса с представителите на американския президент Доналд Тръмп. На края на публикацията си Дмитриев е сложил емоджита на руското и американското знаме, а между тях - ръкостискане. Приключи срещата на Владимир Путин със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър СНИМКА: Ройтерс

Според Тръмп "совалковата дипломация" на САЩ би могла да предложи "добър шанс" за разрешаване на близо 5-годишната война в Украйна.

В петък той потвърди пред журналисти, че представителите му Уиткоф и Къшнър пътуват за Русия за нов опит да стартират мирни преговори между Русия и Украйна. САЩ имат представа как би могло да изглежда мирното споразумение между двете страни, категоричен бе Тръмп.