Мицотакис обяви 30 мерки за вдигане на доходите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В традиционната програмна реч на гръцкия министър-председател, която ежегодно се произнася на откриването на Солунския международен панаир, премиерът на страната Кириакос Мицотакис обяви 30 мерки, които са насочени към увеличаване на доходите на населението и намаляване на данъчната тежест с фокус върху средната класа, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Една от очакваните мерки е увеличаване на минималната заплата през 2027 г. от 920 на 950 евро, а до началото на 2028 г. и на 1000 евро.

Освен това ще бъде намален минималният облагаем доход на самоосигуряващите се лица, които упражняват свободни професии.

От 2027 г. авансово дължимият данък от предприятията и свободните професии ще бъде намален от 55 на 50 процента.

Незабавно влиза в сила нулева данъчна ставка за земеделците с годишен доход до 20 000 евро. Нулева ще бъде ставката и за родителите с три деца и доход до същата сума.

С 0,5 процентни пункта се намаляват осигурителните вноски на заетите в частния сектор. От април 2027 г. се очаква ново намаляване на осигуровките с 0,5 пункта.

Годишната надбавка за пенсионерите на възраст над 65 години, която се изплаща през ноември, се увеличава на 400 евро.

В публичния сектор се въвежда коледна надбавка от 500 евро.

Мицотакис обеща и намаляване на цената на електроенергията с 30 процента през следващите три години. Още от януари с 50 процента е бъде намалена таксата за услуги в обществен интерес в сметките за електричество на домакинствата.

Гръцкият премиер обяви и програма „Мой дом 3“ на стойност от 2 млрд. евро – продължение на предишните две програми за нисколихвени кредити за придобиване на жилище „Мой дом“.

Сред обявените мерки е увеличаване на помощта при раждане на дете на 1000 евро, постепенната отмяна на патентния данък, отмяна на данъка върху недвижимото имущество в населените места с до 2000 жители от догодина и др.

Словото на Мицотакис тази година се очакваше с особен интерес не на последно място и заради предстоящите през следващата пролет редовни парламентарни избори в Гърция.

Цитиран от телевизия Скай, Мицотакис каза, че конкретните мерки са част от четиригодишен график, с което даде заявка за трети мандат на дясноцентристката си партия „Нова демокрация“.

Той определи мерките като „пролог на новата програма на правителството“. Мицотакис определи първия си мандат в периода 2019 – 2023 г. като време на стабилизиране на страната и облекчение от непоносимите данъци, втория (2023 – 2027 г.) като период на развитие, по-добри доходи и големи реформи, а евентуалния трети, до 2031 г., като път „към скок на благоденствието“.

Той посочи като основен стремеж на мерките колективния напредък да се превърне в лично благополучие, а ползите от развитието да се връщат в обществото „като дивидент на всяка гъркиня и на всеки грък“.

Същевременно гръцкият премиер подчерта, че това не трябва да поставя в риск финансовата стабилност на страната.

Откриването на Солунския международен панаир днес както обикновено е съпътствано и с демонстрации в израз на недоволство от политиката на правителството. Най-многобройни са демонстриращите земеделци и представителите на основните синдикати в публичния и частния сектор. Както съобщи телевизия ЕРТ, за запазването на реда се грижат 3500 полицаи. Осем станции на метрото бяха затворени следовед с превантивна цел.