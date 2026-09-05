Иранската армия заяви, че ще нанася "по-тежки" ответни удари, ако US атаките продължат

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Иранската армия заяви днес, че ще нанася "по-тежки" ответни удари срещу американски военни обекти, ако американските атаки срещу ирански кораби продължат, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Иранските сили направиха това изявление, след като САЩ заявиха, че са извадили от строя три ирански петролни танкера.

"Терористичната американска армия е предупредена, че ако продължат злонамерените действия, несигурността и тормозът на ирански кораби, както и морската блокада на Иран, ударите на въоръжените сили на Ислямска република Иран срещу американски военни обекти в региона ще станат по-тежки от тези досега и могат да бъдат разширени", заявиха иранските сили.