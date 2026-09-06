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Украйна и съюзниците й ще обсъдят нови доставки на ракети за противовъздушна отбрана

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Евгений Хмара СНИМКА: Екс/ @dw_russian

Т.нар. Контактна група за Украйна, в която влизат западни съюзници на воюващата с Русия държава, както и представители на самата Украйна, ще се събере следващата седмица за обсъждане на нова военна помощ. Това заяви украинският министър на отбраната Евгений Хмара след телефонен разговор с германския си колега Борис Писториус снощи, предаде ДПА, цинирана от БТА. 

Хмара не уточни датата на срещата във формата “Рамщайн”. Той каза, че е информирал Писториус за зачестилите руски удари с дронове и балистични ракети и недостига на ракети за противовъздушна отбрана в Киев.

Украйна от месеци иска от западните си съюзници да изпълнят ангажиментите си за доставка на ракети за ПВО.

Двамата министри са обсъдили също и съвместни проекти в областта на отбранителната индустрия, каза Хмара. 

Защитата от руски атаки е приоритет, добави министърът. Освен това, финансовата подкрепа от партньорите остава от решаващо значение за стабилността на Украйна.

Украинският бюджет за отбрана има дефицит, достигащ милиарди, тъй като средствата, предназначени за втората половина на годината, вече са били използвани предимно за отбиване на руски атаки с дронове. 

Сега официалните данни показват липса на средства, необходими за финансиране на военните дейности.

Групата “Рамщайн” се срещна за последен път на 18 юни в централата на НАТО в Брюксел, на събиране, председателствано от Великобритания и Германия.

Според украински източници след срещата Писториус е обявил доставката на трицифрен брой отбранителни системи от германските запаси за Украйна, както и съвместното производство на сухопътни роботизирани системи.

 

Евгений Хмара СНИМКА: Екс/ @dw_russian

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