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Хиляди протестираха в Магдебург срещу очакваната изборна победа на "Алтернатива за Германия"

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„Алтернатива за Германия“. Снимка: Туитър, официален профил

Големи митинги и шествия в защита на демокрацията се проведоха в германския град Магдебург вчера, докато крайнодясната “Алтернатива за Германия” закриваше предизборната си кампания, предаде ДПА.

В навечерието на ключовото гласуване, което може да доведе на власт крайнодясна партия в Германия за първи път след Втората световна война, организаторите на демонстрациите заявиха, че по техни оценки, между 15 000 и 20 000 души са се събрали на “фестивала за демокрация” на площада пред катедралата. 

Според полицията броят на участниците в различните митинги и демонстрации е бил около 10 000 души.

По-рано граждански алианс прожектира голям надпис срещу крайната десница върху катедралата и сградата на провинциалния парламент в Магдебург.

„Няма да изоставим това, което обичаме. Истинският патриотизъм не е „АзГ““, гласеше посланието, прожектирано върху фасадите снощи. 

Още сгради трябваше да бъдат осветени тази вечер, съобщи групата.

„Алтернатива за Германия“. Снимка: Туитър, официален профил

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