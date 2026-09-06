Пожар по време на сватба причини смъртта на 22 души в Киншаса

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Пожар на сватбено тържество в столицата на Конго Киншаса стана причина за смъртта на 22 души, съобщи кметът на предградие на столицата, предаде БТА. Няколко хора са ранени.

Огънят е тръгнал в петък вечерта и е продължил до ранните часове на събота в сграда в Лингуала в северната част на Киншаса. Тесните коридори на сградата са били задръстени от хора, опитващи се да избягат от пожара.

Няколко души, живи и мъртви, бяха положени на пътя, докато присъстващи, успели да избягат, се опитваха да помогнат на онези, които все още бяха живи.

Кметът на Лингуала Норберт Мушинга каза пред конгоанската новинарска агенция, че според предварителните данни са загинали 22 души и уточни, че броят им може да нарасне.

Точната причина за пожара все още не е потвърдена.

"Това е трагедия", заяви вицепремиерът и министър на вътрешните работи на ДР Конго Жакемен Шабани. Той посети мястото на инцидента вчера сутринта.

Смъртоносните пожари са често срещани в гъсто населените райони на Киншаса, където градското планиране често се осъществява без мерки като противопожарни служби. Пожарите са често срещани през сухия сезон, а тази година вече избухнаха няколко, съобщиха местните медии.