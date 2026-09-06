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Извънредно положение в 5 затвора в Перу въведе правителството след ръст на убийствата

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Перу Снимка: Pixabay

Правителството на перуанската президентка Кейко Фухимори снощи обяви извънредно положение в пет затвора в страната, засилвайки мерките за сигурност с подкрепата на армията като част от стратегията ѝ да се бори с организираната престъпност, предаде Франс прес, позовавайки се на изявление на правителството. 

Дъщерята на бившия президент Алберто Фухимори (1990-2000), която встъпи в длъжност в края на юли, обеща твърда позиция в отговор на острия ръст на убийствата и изнудванията през последните години.

Мярката, която ще остане в сила 60 дни, се прилага за пет затвора и външния им периметър в радиус от 200 метра, където “конституционното право на свобода на движение, сдружаване и лична неприкосновеност” са отменени. 

Полицията ще може да разчита на подкрепа от армията, докато администрацията на затворите ще упражнява контрола вътре в съоръженията за излежаване на присъди. По-специално са планирани операции за конфискуване на мобилни телефони, СИМ карти и оръжия, уточнява БТА.

С тези мерки правителството “има намерение да се бори с престъпни организации, насочили престъпните си действия от затворите към  външния свят”, се казва в изявление на канцеларията на президентката.

В петте съоръжения са настанени около 50% от затворниците, свързани с престъпни организации. Те са разположени в Лима, както и в регионите Такна (в южната част на страната), Паско (в централната част на страната) и Ла Либертада (в северната част на страната).

В Лима и съседния пристанищен град Калао вече е обявено извънредно положение заради престъпността.

Мерките са въведени на фона на искането на Фухимори от парламента на законодателни правомощия за борба с организираната престъпност. 

Искането трябва да бъде разгледано от двете камари на парламента и ако те одобрят инициативата, правителството ще може да издава законодателни укази за срок от 120 дни.

Законопроектът изрично постановява определяне на „престъпните организации като терористични организации“.

 

Перу

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