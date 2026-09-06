Принц Уилям замества крал Чарлз Трети на погребението на Харалд Пети

Британският принц Уилям ще представя баща си крал Чарлз III на погребението на норвежкия крал Харалд Пети следващата седмица, съобщи снощи Бъкингамският дворец, цитиран от Пи Ей Мидия/ДПА.
Британският престолонаследник ще бъде придружаван от леля си принцеса Ан, която ще участва в погребението като частно лице в качеството си на кръстница на новия крал Хокон Осми, уточнява БТА.
Норвегия е обхваната от скръб за многообичания монарх, който почина на 28 август на 89-годишна възраст, отбелязва ДПА.
Харалд, който бе известен със своята топлота, хумор и неформален стил, беше почитан като “краля на народа”, който модернизира норвежката монархия по време 35-годишното си управление.
Погребението му ще бъде извършено на 9 септември в катедралата в Осло, като сред опечалените ще бъде и вдовицата му - кралица Соня.
В съответствие с установената практика, според която британският монарх не присъства на погребенията на други държавни глави, задачата се пада на Уилям - бъдещия крал, да представлява баща си и да отдаде почит на възпоменателната церемония.
Чарлз отдаде трогателна почит на своя “скъп братовчед“ и “много обичан роднина и приятел“, след като беше обявена “новината за смъртта на Харалд“.
В съболезнователно послание той похвали “непоколебимата отдаденост“ на Харалд и неговата “доброта, състрадание и дълбоко чувство за дълг, отекващи отвъд морето и през десетилетията“.
Покойната кралица Елизабет Втора и крал Харалд бяха втори братовчеди. Те имаха общи прадядо и прабаба - крал Едуард Седми и кралица Александра.
През април миналата година Уилям представяше баща си и на погребението на папа Франциск във Ватикана.