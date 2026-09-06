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Принц Уилям замества крал Чарлз Трети на погребението на Харалд Пети

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Крал Чарлз със сина си Уилям Снимка: Twitter/@tokkianami

Британският принц Уилям ще представя баща си крал Чарлз III на погребението на норвежкия крал Харалд Пети следващата седмица, съобщи снощи Бъкингамският дворец, цитиран от Пи Ей Мидия/ДПА.

Британският престолонаследник ще бъде придружаван от леля си принцеса Ан, която ще участва в погребението като частно лице в качеството си на кръстница на новия крал Хокон Осми, уточнява БТА.

Норвегия е обхваната от скръб за многообичания монарх, който почина на 28 август на 89-годишна възраст, отбелязва ДПА.

Харалд, който бе известен със своята топлота, хумор и неформален стил, беше почитан като “краля на народа”, който модернизира норвежката монархия по време 35-годишното си управление.

Погребението му ще бъде извършено на 9 септември в катедралата в Осло, като сред опечалените ще бъде и вдовицата му - кралица Соня.

В съответствие с установената практика, според която британският монарх не присъства на погребенията на други държавни глави, задачата се пада на Уилям - бъдещия крал, да представлява баща си и да отдаде почит на възпоменателната церемония.

Чарлз отдаде трогателна почит на своя “скъп братовчед“ и “много обичан роднина и приятел“, след като беше обявена “новината за смъртта на Харалд“.

В съболезнователно послание той похвали “непоколебимата отдаденост“ на Харалд и неговата “доброта, състрадание и дълбоко чувство за дълг, отекващи отвъд морето и през десетилетията“. 

Покойната кралица Елизабет Втора и крал Харалд бяха втори братовчеди. Те имаха общи прадядо и прабаба - крал Едуард Седми и кралица Александра.

През април миналата година Уилям представяше баща си и на погребението на папа Франциск във Ватикана.

 

Крал Чарлз със сина си Уилям Снимка: Twitter/@tokkianami

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