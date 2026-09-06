Трима колумбийски войници са убити при атака на бунтовници с дронове

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Най-малко трима войници са били убити в петък при атака с около 20 дрона, насочени от бунтовници, срещу гарнизона им в Източна Колумбия, съобщиха властите, цитирани от Франс прес.

Десният президент Абелардо де ла Есприеля обвини за нападението бунтовниците от “Армията за национално освобождение” (ЕЛН) - последователи на идеите на Че Гевара, уточнява БТА.

„Заявявам съвсем ясно пред ЕЛН - за всеки полицай или военнослужещ, когото убиете, ще стоваря върху вас цялата тежест и законна сила на държавата“, написа той в социалната мрежа Екс.

Атаката е извършена в Окаса, в източната провинция Кататумбо, където въоръжени бунтовници все още извършват нападения. При атаката има и няколко ранени.

Военен източник от региона каза пред АФП, че нападателите са използвали най-малко 20 дрона, заредени с експлозиви.

От встъпването си в длъжност на 7 август, Абелардо де ла Есприеля с подкрепата на САЩ предприе твърд курс в борбата срещу въоръжените групировки.

Планирано е той да посрещне американския държавен секретар Марко Рубио следващата седмица.

Колумбия преживява нова вълна на насилие, подхранвана от сблъсъци между бунтовнически групировки и наркокартели, борещи се за контрол върху маршрутите за трафик на наркотици в страната, която е водещият производител на кокаин в света.