Мистериозни експлозии убиха поне трима във военна база в Боливия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Над дузина души, обявени за изчезнали, се издирват сред руините на военна база в Боливия, след две експлозии, при които загинаха трима души, а 84 бяха ранени, предаде Франс прес и посочи, че причините за взривовете все още не са известни.

Експлозиите избухнаха в петък следобед в склад за взривни вещества във Вияча - град с около 100 000 души население, разположен на около 30 км от Ла Пас.

Вчера пожарникари разчистваха останките от сградата, над които все още се издига черен дим, посочва АФП, цитирана от БТА.

Счупени прозорци, разрушени покриви, разпръснати отломки и паднали дървета свидетелстват за силата на ударните вълни, които нанесоха щети на десетки, разположени в околността, жилищни сгради.

Тялото на мъж беше открито сред руините снощи, с което броят на жертвите достигна трима души, съобщи прокуратурата.

Командирът на полк „Боливар“ - полковник Антонио Амару, който беше засегнат от бедствието, съобщи по-рано, че 14 войници - един сержант и 13 млади мъже на 18 и 19-годишна възраст, които отбиваха едногодишната си задължителна военна служба - са в неизвестност. Не е ясно дали третата намерена жертва е от този списък. Другите двама загинали също са млади наборници.

Министерството на отбраната съобщи и за 84 ранени.

Прокуратурата обяви, че започва разследване, по-специално за “непредумишлено убийство“ и “непредумишлено нараняване“.

В първоначалната информация от Министерството на отбраната се говори за две експлозии. Първата, според съобщенията, е била предизвикана от възпламеняването на “черен барут, съхраняван на мястото“. Втората експлозия, която е била много по-мощна, все още се разследва.

“Причините и материалите, включени във втория взрив, все още се оценяват”, каза министърът на отбраната Ернесто Джустиниано. Министерството уточни, че взривовете не са засегнали оръжия.

Кметът на Вияча - Хенри Патси изрази съжаление, че общината му „дори не разполага с обикновена болница от второстепенно ниво“, в която да бъдат приети пострадалите, които е трябвало да бъдат транспортирани до лечебни заведения в Ел Алто и Ла Пас.

Семействата, чиито домове са повредени бяха евакуирани във временно убежище, където прекараха нощта.

След инцидента президентът Родриго Пас написа в социалната мрежа Екс, че е наредил разследване, за да “провери спазването на протоколите за безопасност и да определи кой може да бъде подведен под отговорност“.