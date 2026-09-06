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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23512969 www.24chasa.bg

Двама загинаха, 10 са в неизвестност след кално свлачище в Китай

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Свлачище. Снимката е илюстративна. Снимка: Снимка: Архив

Двама души загинаха, а 10 са в неизвестност, след падането на кално свлачище в източната част на Китай, което повреди десетки къщи след дни на проливни дъждове, предизвикани от тайфуна “Саудел”, съобщиха държавните медии, цитирани от Асошиейтед прес.

Калното свлачище засегна част от село в окръг Суйчуан в провинция Цзянси рано вчера, принуждавайки спасителите да евакуират жителите на по-безопасно място, за да предотвратят по-нататъшна опасност, съобщиха властите в изявление.

Един човек е открит мъртъв, а двама други са спасени живи и в добро състояние, се казва в съобщението, цитирано от БТА.

Тази сутрин спасителите намериха мъртъв един от хората, които са в неизвестност, сред срутените къщи, съобщи китайската държавна телевизия.

Каналът освен това информира, че двама души са загинали в провинция Хунан в Южен Китай, в пороен дъжд, причинен от тайфуна.

Причината за смъртта им не се уточнява.

Свлачище. Снимката е илюстративна.

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